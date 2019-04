Accident GRAV de microbuz pe DN 1A. O persoană a decedat şi alte patru au ajuns la spital

O persoană a decedat şi alte patru au ajuns la spital, vineri dimineaţa, după ce dubiţa în care se aflau a intrat într-un copac pe DN 1A, la ieşire din localitatea Cocorăştii Olt, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloaie.



Potrivit acesteia, la faţa locului se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

Un bărbat de 42 de ani, a murit, iar șoferul și ceilalți trei pasageri au fost transportați la spitalul județean de urgență din Ploiești, cu răni grave. Toate victimele ar fi rude și au domiciliul în comuna Cocorăști Colț.



"Accident rutier cu descarcerare în comuna Cocorăştii Olt, o dubiţă cu 5 ocupanţi a intrat într-un copac. O persoană a rămas încarcerată şi o alta surprinsă sub copac. Am intervenit cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi o ambulanţă SMURD. Ambii bărbaţi au fost extraşi de către echipajul de descarcerare, cel din auto se afla în stop cardio-respirator, iar cel surprins sub copac este conştient şi asistat medical. Alte două persoane din dubă au fost evaluate medical. Bărbatul de 42 de ani încarcerat nu a supravieţuit, iar alte 4 victime sunt transportate la spital", a precizat Raluca Vasiloae.





Reprezentanţii IPJ Prahova au precizat că cei 5 bărbaţi mergeau la muncă, spre Bucureşti. Bărbatul decedat era şi proprietarul dubiţei, dar nu era el la volan în momentul producerii accidentul. AGERPRES