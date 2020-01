Accident grav în Giurgiu: Un bărbat şi o femeie, încarceraţi pe DN 6 după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat

Poliţiştii rutieri giurgiuveni efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce un bărbat din Drobeta Turnu-Severin s-a răsturnat cu autoturismul pe care îl conducea pe DN 6, în urma accidentului atât el cât şi pasagera din autoturism rămânând încarceraţi.



"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe DN 6, în zona Dealul Turcului, sensul de mers spre Bucureşti, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Mihăileşti cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotat cu modul de descarcerare, o autospecială de prima intervenţie şi comandă, o ambulanţă SMURD şi un echipaj SAJ. În urma impactului, două persoane au rămas blocate în autoturism. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea acestora, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 68 de ani găsită în stare de semiconştienţă, cu politraumatisme şi un bărbat conştient, conducătorul auto, în vârstă de 68 de ani, stabil hemodinamic şi respirator", a declarat marţi, presei, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Monalisa Frîncu.



Personale descarcerate au fost transportate la Spitalul Universitar din Bucureşti.



Potrivit purtătoarei de cuvânt a IPJ Giurgiu, Emanuela Sârbu, poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că "bărbatul nu se afla sub influenţa alcoolului, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă".

www.agerpres.ro