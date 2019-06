Accident în Constanța. Doi șoferi băuți au provocat o coliziune frontală între un autoturism şi un autotren

Un autoturism, condus de un tânăr fără permis şi sub influenţa alcoolului, a intrat în coliziune frontală cu un autotren, în noaptea de luni spre marţi, pe DN 22C, între localităţile Castelu şi Medgidia, şoferul autovehiculului de mare tonaj fiind şi el băut, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.



După producerea accidentului rutier, în care doi adolescenţi de 16 şi 17 ani, pasageri în autoturism, au suferit vătămări corporale uşoare, şoferul vinovat a fugit de la locul faptei.



"În jurul orei 22,10, un bărbat, în vârstă de 27 de ani, a condus un autoturism pe DN 22C, dinspre localitatea Castelu către Medgidia, iar la km 28+200, pe fondul consumului de alcool şi a lipsei de experienţă în conducere, întrucât acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers, intrând în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule format din autotractor şi semiremorcă, condus regulamentar din sens opus, de către un bărbat. Poliţiştii au stabilit că acesta are 50 de ani şi se afla, de asemenea, sub influenţa băuturilor alcoolice ( 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat)", a transmis IPJ Constanţa.



Conform sursei citate, şoferul fugar a fost găsit de poliţişti la locuinţa sa din comuna Castelu.



"După producerea evenimentului rutier, conducătorul autoturismului, de 27 de ani, a părăsit locul accidentului, fiind ulterior identificat de poliţişti la domiciliu. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat", a menţionat IPJ.



Ancheta poliţiştilor în acest caz este în derulare. AGERPRES