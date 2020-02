Accident în Tulcea cu șofer băut și fugă de la locul faptei

Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce, duminică seara, a condus un autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, a accidentat o adolescentă în municipiul Tulcea şi apoi a fugit de la locul evenimentului, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).



Adolescenta, în vârstă de 14 ani, traversa strada în mod regulamentar, pe trecerea de pietoni, atunci când a fost lovită de autoturismul condus de bărbatul de 38 de ani.



"În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, fiind identificat la scurt timp de către poliţişti. Acesta poseda permis de conducere, însă la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat", a anunţat IPJ.



În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. AGERPRES