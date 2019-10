Accident spectaculos în Vrancea: Un tânăr drogat a intrat cu maşina în gardul unor locuinţe

Un tânăr de 22 de ani din comuna Pufeşti, aflat sub influenţa drogurilor, a pierdut controlul maşinii pe care o conducea şi a intrat în gardul a două locuinţe de pe raza comunei Ploscuţeni, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.



"La data 2 octombrie, ora 17,25, poliţiştii Postului de Poliţie Ploscuţeni au fost sesizaţi despre faptul că un tânăr în vârstă de 22 de ani, din comuna Pufeşti, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Ploscuţeni, a pierdut controlul maşinii şi a intrat în gardul unor locuinţe de pe marginea drumului. Întrucât conducătorul auto avea un comportament delirant, fiind incoerent în vorbire, poliţiştii au efectuat verificări în autoturismul acestuia, ocazie cu care au găsit un ambalaj, tip foiţă de staniol, cu o substanţă necunoscută, precum şi o ţigară confecţionată artizanal. Tânărul a fost condus la Spitalul de Urgenţă Focşani, unde, în urma testului preliminar de urină, rezultatul a ieşit pozitiv la THC", a precizat IPJ Vrancea.



Potrivit Poliţiei, bunurile găsite asupra tânărului au fost ridicate în vederea înaintării către Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea, pentru analizarea şi dispunerea măsurilor care se impun.



În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

