Accident TERIBIL la Podul Ilioaiei. O studentă din Botoșani a ajuns în comă

Un accident teribil a avut loc vineri la Podul Iloaiei. Patru tineri din Botoşani, studenţi în Iaşi, au fost transportaţi de urgență la spital, după ce şoferul BMW-ului în care se aflau a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu Volkswagen. O fată, care se afla pe bancheta din spate a BMW-ului, este în comă.

Autoturismul în care se aflau circula dinspre Iași spre Târgu Frumos şi era condus de un tânăr de 24 de ani. În dreapta lui se afla un alt băiat de 20 de ani, iar în spate, două tinere de aproximativ 20 de ani. Cele două din spate nu purtau centura de siguranţă.

“Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident în urma căruia au rezultat patru victime. Din primele cercetări, se pare că şoferul unui autoturism BMW a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autoturism Volkswagen, condus de către un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Vaslui. Cei doi şoferi au fost testaţi cu alcooltestul, iar rezultatul a fost negativ. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.

Şoferul BMW-ului, Claudiu Ocu, a refuzat să fie transportat la spital, însa ceilalti pasageri au ajuns pe mana medicilor. La fel si şoferul autoturismului VW.

Tanarul care conducea BMW-ul a precizat in fata politistilor ca soferul unui autoturism care se afla in fata lui a franat brusc, puternic, iar el a tras de volan pentru a evita un posibil impact. Astfel, ar fi ajuns pe contrasens si ar fi intrat in autoturismul marca VW. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind in amebele cazuri negative, scrie Observator.

În urma accidentului de la Podul Iloaiei o tanara din Botosani, studenta, a fost ranita grav. Medicii au intubat-o la locul accidentului, iar mai apoi au transportat-o la spital.

"In cursul zilei, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi au fost transportate patru persoane, care au fost implicate intr-un accident rutier, doi barbati si doua fete. O tanara in varsta de 22 de ani este in stare grava, fiind transportata la Spitalul de Neurochirurgie, dupa ce a primit ingrijiri medicale.

Aceasta a fost intubata, fiind indusa coma artificiala. Medicul de Terapie Intensiva a transportat-o la Neurochirurgie cu leziuni posibil severe. Totodata, pacienta a fost incarcerata, aceasta fiind scoasa din masina de echipajul de Pompieri care a intervenit la fata locului.

Fata este intr-o stare destul de grava, dar noi speram ca va fi bine. Pana nu se efectueaza o verificare tomografica nu putem spune cu exactitate. Speram ca, fiind tanara, sa aiba resurse si starea ei sa nu se agraveze.

Ceilalti trei pacienti, care au ajuns la Unitatea de Primire Urgente, au suferit leziuni minore, fara rani care sa le puna viata in pericol", au precizat pentru bzi.ro medicii.

Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt.