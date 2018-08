Aeroportul ''Ştefan cel Mare'' găzduieşte cea de-a VII-a ediţie a Air Show

Aeroportul Internaţional "Ştefan cel Mare" Suceava găzduieşte sâmbătă cea de-a şaptea ediţie a spectacolului aviatic "Suceava Air Show", organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean (CJ).



Evenimentul se va desfăşura în intervalul orar 16,00-21,00, reunind aşi ai aviaţiei, dar şi paraşutişti de elită, care vor evolua pentru publicul prezent cu demonstraţii aeriene şi acrobaţii uluitoare.



Potrivit organizatorilor, la evenimentul de la Suceava vor participa profesionişti din elita Aeroclubului României cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene, piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi de "tăticul elicopterelor" Ka-26, ce va zbura la "firul ierbii", surpriza ediţiei din acest an fiind Formaţia ASALT, ce va oferi un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie, SKYBOLT of Romania.



Organizatorii au precizat că intrarea la eveniment este liberă, iar cei care doresc să ajungă la aeroport vor avea la dispoziţie mijloace de transport public local de la TPL, ce vor pleca din staţia Centru, din 30 în 30 de minute, începând cu ora 13,00. AGERPRES