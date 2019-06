Alertă în Dâmboviţa: Un deţinut de la Penitenciarul Găeşti a evadat

Un deţinut de la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a evadat, marţi, de la un punct de lucru din Băleni, iar poliţiştii îl caută în prezent, informează IPJ Dâmboviţa.



"Astăzi, 18 iunie, în jurul orei 14:45, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au fost sesizaţi de către reprezentanţii Penitenciarului Găeşti cu privire la faptul că, in jurul orei 13:40, un bărbat, care executa o pedeapsă privativă de libertate, în regim deschis, pentru o perioadă de 1 an, pentru furt, a plecat de la o societate comercială din Băleni, unde desfăşura activităţi lucrative, fără a mai reveni la unitatea de penitenciar", precizează IPJ Dâmboviţa.



Deţinutul este căutat de poliţişti. La momentul evadării era îmbrăcat cu un tricou alb şi o bluză neagră, are 1,70 m înălţime, păr negru, poartă barbă.



"În prezent, se desfăşoară activităţi de căutare a numitului Caramalău Ion, de 30 de ani, din judeţul Prahova", mai anunţă IPJ Dâmboviţa. AGERPRES