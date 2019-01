Alertă în Tulcea: Direcţia de Sănătate Publică solicită suplimentarea vaccinurilor antigripale gratuite

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Tulcea a solicitat, joi, ministerului de resort, alocarea a 2.100 de doze gratuite de vaccin antigripal pentru imunizarea populaţiei cu grad ridicat de expunere la virusul gripal.



"În baza cererilor primite din partea medicilor de familie, am solicitat Ministerului Sănătăţii alocarea a 2.100 de doze de vaccin gripal. Am transmis cererea astăzi (joi, n.red.)", a declarat pentru directoarea DSP, Mirela Prodan.



De la începutul acestui an, DSP a înregistrat o singură suspiciune de gripă în judeţ.



"Este vorba despre un sugar de 4 luni, din oraşul Isaccea, care în momentul de faţă este internat la un spital din Galaţi", a menţionat directoarea Prodan.



În săptămâna de supraveghere 7-13 ianuarie, în judeţ, s-au înregistrat 673 de infecţii acute respiratorii, 177 de cazuri de pneumonii şi o suspiciune de gripă.



DSP a primit, la începutul sezonului rece, din partea ministerului de resort 14.170 de doze gratuite de vaccin.



Până în prezent, au fost vaccinate 14.069 de persoane, potrivit DSP.



Vaccinurile antigripale gratuite alocate de Ministerul Sănătăţii sunt destinate categoriilor de persoane cu gradul cel mai mare de expunere la virusul gripal, printre care personalul medical, persoanele care suferă de boli cronice, cardiace, respiratorii şi de diabet zaharat, gravidele, persoanele cu vârste mai mari de 65 de ani şi cele instituţionalizate. AGERPRES