Alertă în Vaslui! Poliţia caută un adolescent de 15 ani răpit din maşina tatălui său

Poliţiştii din Vaslui au demarat căutările în cazul unui adolescent de 15 ani care a fost răpit, joi, de persoane necunoscute, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).



Potrivit sursei citate, băiatul a fost luat din autoturismului tatălui său, după ce acesta din urmă a fost lovit de către două persoane.



Poliţiştii susţin că tatăl şi fiul se aflau într-un autoturism oprit la o trecere pentru pietoni, iar la un moment dat un bărbat necunoscut l-a lovit pe tatăl copilului, iar un altul a tras minorul din maşină, după care au fugit într-o direcţie necunoscută.



"Poliţiştii au demarat imediat căutările, minorul fiind dat în urmărire şi în consemn la frontieră. Din primele verificări a rezultat faptul că este posibil să se afle în compania mamei sale, cetăţean român, cu domiciliul în străinătate", se precizează în comunicat.



Băiatul se numeşte Ţibuliac Mădălin Giuliano şi are înălţimea de 1,65 metri, greutatea de aproximativ 60 de kilograme, părul negru, tuns scurt şi ochii căprui.



La momentul dispariţiei, era îmbrăcat cu pantaloni scurţi, de culoare deschisă, tricou de culoare deschisă, pantofi sport de culoare albă.



Poliţiştii din Vaslui au întocmit în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.



Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea băiatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. AGERPRES