Alertă la Iaşi: Tânăr diagnosticat cu malarie internat la Spitalul de Boli Infecţioase

Un bărbat din judeţul Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase Sf Parascheva din Iaşi, unde a fost diagnosticat cu malarie, pe care ar fi contactat-o în timp ce a lucrat într-o ţară africană.



Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sf Parascheva din Iaşi, a declarat pentru AGERPRES că persoana în cauză a fost internată în unitatea medicală în cursul zilei de ieri, starea de sănătate a acesteia fiind stabilă.



"Este vorba de un pacient de 24 de ani, care a lucrat în Africa. El a fost diagnosticat cu malarie după ce a fost adus la noi de la Vaslui în cursul zilei de marţi, fără probleme deosebite. În prezent are o stare generală bună şi se află sub tratament. Este primul caz de malarie din acest an. Am mai avut două cazuri în 2017", a declarat, pentru AGERPRES, Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi. AGERPRES