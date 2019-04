Andrei Pleșu vorbește despre viața lui Noica la Păltiniș. Ce a zis despre reținerea fiului său

Bogdan Iurascu/Intact Images Scriitorul Andrei Plesu Scriitorul Andrei Plesu

Scriitorul Andrei Pleşu spune că filosoful Constantin Noica nu ar mai fi ales Păltinişul ca loc în care să se retragă dacă ar mai fi trăit acum, deoarece staţiunea sibiană este mult mai animată şi nu mai oferă liniştea din urmă cu patru decenii.

"Acum, am şi scris asta, nu cred că ar mai fi ales Păltinişul, fiindcă de câte ori mă duc acolo nu mai recunosc locul. A devenit o chestie aşa cu locuri de joacă spectaculoase, cu multe construcţii noi. Totul este pornit spre altă direcţie, iar lângă casa domnului Noica, ultima casă, s-a făcut un teren pentru copii, de joacă, un scandal permanent. Din păcate, locul nu mai are liniştea şi iradierea paşnică pe care o avea şi eu cred că nu l-ar mai fi ales", a spus Pleşu vineri seara, la Sibiu, într-un dialog cu directorul Teatrului Naţional "Radu Stanca", actorul Constantin Chiriac.

Pleşu a povestit cum Noica a găsit Păltinişul, cu ajutorul fratelui lui Emil Cioran, Relu Cioran, care locuia în Sibiu.

Potrivit lui Andrei Pleşu, Constantin Noica a ales staţiunea Păltiniş, după "un turneu", în care a căutat un loc potrivit ca să se retragă.

El a amintit că Mitropolitul Ardealului de atunci, Antonie Plămădeală, i-a îndeplinit dorinţa lui Constantin Noica de a fi înmormântat lângă Schitul din Păltiniş, în condiţiile în care Biserica permite, de obicei, doar călugărilor şi preoţilor să fie înmormântaţi lângă lăcaşuri de cult.

Pentru Andrei Pleşu, anii în care a avut ocazia să discute cu Constantin Noica, la Păltiniş, au fost foarte importanţi.

"Am rămas lipit de imaginea Păltinişului ca fiind locul în care noi am devenit oameni", a mărturisit scriitorul.

