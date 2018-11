Anunț OFICIAL. Se va construi o nouă stație de METROU în Berceni

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, vineri, că săptămâna viitoare se va semna cu Metroul SA studiul de fezabilitate pentru execuţia staţiei de metrou de pe şoseaua Berceni.



"Săptămâna viitoare semnăm cu Metrou SA studiul fezabilitate pentru execuţia staţiei de metrou de pe şoseaua Berceni. E un lucru extraordinar pentru dezvoltarea comunităţii noastre şi îmi doresc sincer ca în 2020 - 2021 să putem avem încă o staţie de metrou în Bucureşti", a spus Băluţă, într-o conferinţă de presă.



Întrebat de jurnalişti ce înseamnă faptul că va fi semnat studiul de fezabilitate, edilul a răspuns că acesta reprezintă al doilea pas important pentru dezvoltarea zonei de sud.



"Înseamnă al doilea pas important pentru dezvoltarea zonei de sud, din punctul nostru de vedere, înseamnă că vom genera soluţia tehnică, respectiv indicatorii tehnico-economici, mai pe scurt, costul pe care îl are această investiţie, timpul de realizare este de 90 de zile, deci în trei luni din momentul semnării contractului, în 90 de zile, vom avea (...) indicatorii tehnico-economici, respectiv soluţia tehnică, putând din momentul acela să contractăm şi lucrările de execuţie. Lucrurile acestea vor fi mai uşor de făcut din punct de vedere al procedurilor de achiziţie publică, (...) există o singură firmă în lumea aceasta care produce genul acesta de automatizare", a afirmat Băluţă.



El a opinat că această staţie de metrou ar putea fi gata la sfârşitul lui 2020 - mijlocul lui 2021.



"Eu spun că sfârşitul anului 2020 şi mijlocul anului 2021, pentru că discutăm despre o staţie supraterană, la care infrastructura există, discutăm despre o linie de încercare existentă în acest moment, care va fi reprofilată - din ce am înţeles de la specialişti - într-o linie pendul, practic discutăm despre construcţia unei staţii efective, un peron, automatizări, nefiind nevoie de lucrări extrem de laborioase, ci pur şi simplu de a exploata o particularitate pe care linia de metrou o are în acest moment supraterană la nivelul şoselei Berceni", a explicat edilul.