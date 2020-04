Aproape 1700 de elevi din Cluj-Napoca vor primi tablete pentru învățământul digital

Aproape 1700 de elevi din învățământul preuniversitar din Cluj-Napoca vor primi tablete, cumpărate de Primărie, cu ajutorul cărora să poată învăța de acasă, învățământul digital nefiind un moft, ci o necesitate, informează corespondetul MEDIAFAX.

Primarul Emil Boc a declarat, duminică, într-o conferință de presă că educația trebuie să fie inclusivă și fiecare elev să aibă șansa să învețe. ”Lansăm proiectul educațional < > în condițiile în care cursurile sunt suspendate iar activitățile educaționale se desfășoară pe platforme digitale. În Cluj-Napoca avem un număr de 37.538 elevi de la clasa zero la clasa a XII-a și am făcut un inventar din care a reieșit că un număr de 1.678 de elevi nu dețin acasă computer, laptop sau tabletă, astfel că am decis să asigurăm fiecărui elev din oraș posibilitatea de a studia digital. Vor avea și ei șansa să învețe, educația trebuie să fie inclusivă. Consiliul Local va aloca luni banii pentru achiziția de către școli a acestor tablete de 10 inch la un cost de 750 de lei bucata. Învățământul digital nu este un moft, ci o necesitate”, a spus Boc.

Cele aproape 1700 de tablete costă, în total, 1,25 milioane de lei (261.000 de euro) din care peste 900.000 de lei sunt, deja, în bugetele școlilor încă de la începutul anului, astfel că va fi alocată diferența în ședința Consiliului Local Cluj-Napoca.

”Mai este o săptămână de școală, școlile au posibilitatea de a le cumpăra astfel că încât să le fie date elevilor la revenirea din vacanță. Regimul tabletelor va fi similar cu cel al manualelor școlare, sunt obiecte de inventar, iar elevii le vor primi pe semnătură și le vor folosi și după starea de urgență. Când părăsesc elevii școala, după ce încheie clasa a XII-a, le vor preda”, a explicat edilul municipiului Cluj-Napoca.

Mediafax