Aproape jumătate dintre pacienții Spitalului Suceava sunt infectați cu noul Covid-19

Wikipedia

Aproape jumătate dintre pacienții Spitalului Suceava sunt infectați cu COVID-19. Numărul reprezintă peste 10 la sută din cazurile confirmate la nivel național.

Aproape jumătate dintre pacienții Spitalului Județean de Urgență Suceava sunt infectați cu COVID-19, au transmis, sâmbătă, reprezentanții spitalului într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în prezent sunt internați 317 pacienți din care 149 sunt confirmați cu noul coronavirus, iar 168 au alte afecțiuni.

Conducerea spitalului susține că s-au făcut demersuri pentru păstrarea statutului de spital non-Covid, pentru asigurarea actului medical tuturor pacienților.

Păstrarea ca spital non-Covid este motivată de conducerea spitalului din Suceava prin faptul că are peste 60.000 internări pe an, spitalul fiind singurul tratează infarctul miocardic și AVC din județ, are singura maternitate de grad III care deservește județele Suceava și Botoșani, cu aproximativ 10 – 12 nașteri pe zi și este singurul spital care poate trata politrauma.

De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Suceava are cea mai modernă secție UPU din Regiune și în primele 3 din țară cu peste 100.000 prezentări pe an. Tot aici este singurul centru medical din județ cu echipament și personal specializat pentru radiologie intervențională. Este unicul spital din județ cu secții de Oncologie, Urologie, Gastroenterologie, Chirurgie pediatrică și Îngrijiri paleative. În plus, are și unica secție de neurochirurgie din județ și beneficiază de cel mai mare Ambulatoriu integrat din România.

„S-a asigurat continuitatea serviciilor medicale, prin cumul de atribuții, în condițiile lipsei de personal, s-au făcut demersuri pentru acoperirea postului de medic epidemiolog, strict necesar funcționării spitalului și se fac demersuri pentru repunerea în funcțiune a aparatelor de ventilație defecte”, se mai arată în comunicatul de presă semnat de managerul interimar al SJU Suceava, dr. Florin Filip şi de directorul medical interimar, dr. Doina Elena Ganea.

Până sâmbătă, 28 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 29 de decese.

Sursa: Mediafax