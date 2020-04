Argeș: Medic infectat cu COVID-19, care a operat deşi avea simptome, ar fi refuzat să fie testat

Felix Sârboiu, medicul din Argeş infectat cu coronavirus, care a intrat în sala de operație, deşi avea simptome ale bolii, ar fi refuzat să fie testat. Prefectul judeţului Argeș a afirmat, pentru MEDIAFAX, că a cerut, în acest context, demiterea conducerii Spitalului Judeţean.

„Când am auzit prima dată informaţia nu mi-a venit să cred. Imediat am sunat la DSP şi am rugat să vadă ce se întâmplă acolo. Nici DSP-ul nu ştia de această situaţie. Au constatat că sunt persoane acolo de câteva zile, chiar medicul de o săptămână şi cu tuse, la un moment dat a avut şi o stare febrilă şi totuşi lucrau în spital fără niciun fel de problemă. Managerul a încercat prima oară să ascundă acest lucru. Nu a recunoscut, a zis că nu ştie o astfel de situaţie. Au sunat şi de la Cancelaria mea şi mai că au fost certaţi că vin cu astfel de ideii şi că nu este nimic adevărat. Este o situaţie care nu poate fi explicată.", a spus, pentru MEDIAFAX, prefectul judeţului Argeş, Emanuel Soare.

Situaţia este critică în Argeş pentru că Spitalul Judeţean era singurul non COVID. Medicul nu a făcut gărzi doar la spitalul judeţean ci şi la spitalul din localitatea Costeşti. De asemenea şi soţia acestuia este medic. Şi ea a mers la spitalul din localitatea Călineşti.

„Am declarat un fel de stare de urgenţă la spitalul respectiv, care este cel mai mare spital din Argeş, este un spital judeţean de urgenţă, singurul rămas ca non COVID, tocmai pentru că a preluat toate urgenţele de la nivelul judeţului. Din păcate, implicaţiile acestei situaţii se extind şi la nivelul altor spitale. Suntem în investigaţii, pentru că, în familia medicului sunt medici care lucrează în alte spitale, dumnealui a avut o gardă în alt spital”, a adăugat prefectul.

Deşi mai mulţi medici au fost testaţi săptămâna trecută, doctorul Felix Sârboiu nu ar fi dorit să i se ia probe.

„Paradoxul este că în weekend-ul trecut la Spitalul Judeţean au avut posibilitatea să se testeze gratuit medicii cu teste COVID de PCR. A venit printr-o iniţiativă a societăţii civile, un echipament mobil şi s-au putut testa. Nici medicul, nici asistentele, nu au dorit, sau nu s-au inscris. Nu au fost testaţi”, a afirmat Emanuel Soare.

Sursa citată a declarat că lucrurile nu vor rămâne aşa iar toţi cei vinovaţi vor plăti.

„Este clar că în această situaţie toate persoanele care au avut comportamente nepotrivite trebuie să fie trase la răspundere şi sancţionate. Este acolo şi o problemă de disciplină dar şi una de management. Nu se poate accepta această situaţie. Este un triaj acolo şi niciun cadru medical nu poate intra în spital dacă are simptome. În ciuda acestor reguli de bază din spital, acolo nu s-a respectat nimic. Trebuie să se realizeze demiteri ale personalului cu funcţii de management din acest spital, iar lucrul acesta se va întâmplat, eu am sesizat ministerul şi schimbările vor avea loc in cel mai scurt timp”, a mai sus prefectul.

În acest moment este în curs şi o anchetă epidemiologică. Până acum numărul contacţilor direcţi ai medicului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, infectat cu virusul COVID-19, este de aproximativ 50 de persoane. Printre ele se află şi 24 de pacienţi, restul contacţilor fiind cadre medicale.S-a luat de asemenea decizia închiderii Secţiei de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti. Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a deschis un dosar penal in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

