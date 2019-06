Bărbat înjunghiat de un consătean aflat sub influenţa alcoolului, în Vrancea

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Dumitreşti, a fost înjunghiat, joi seara, de un consătean aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.



"Joi seara, în jurul orei 21,00, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Gugeşti au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că în jurul orei 20,40, un bărbat, de 39 de ani din comuna Dumitreşti, sat Lăstuni, ar fi fost lovit cu un cuţit în zona abdominală, de un alt bărbat din aceeaşi localitate. Poliţiştii au identificat la scurt timp un bărbat de 50 de ani, bănuit de săvârşirea faptei", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Paula Enache.



Potrivit poliţiştilor, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, fără vreun motiv anume, bărbatul de 50 de ani ar fi scos un cuţit şi l-a înţepat o singură dată, în zona abdomenului, pe consăteanul său.



Victima a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani, unde a fost diagnosticat cu "plagă penetrantă în zona abdominală" şi a fost internat la Secţia de Terapie Intensivă.



Bărbatul de 50 de ani, bănuit de săvârşirea faptei, a fost internat într-o unitate medicală specializată.



Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Încadrarea în cauză ar putea fi schimbată în funcţie de concluziile medicului legist. AGERPRES