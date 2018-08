Bărbatul care a accidentat cinci copii, într-un parc din Galați a fost arestat preventiv

Magistraţii Judecătoriei Târgu Bujor au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru bărbatul care a accidentat, miercuri, cinci copii în locul de joacă din satul Roşcani, judeţul Galaţi.



Bărbatul este acuzat de conducere sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă. El fusese reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, după ce s-a dovedit că avea o alcoolemie de 0,99 la mie în aerul expirat, iar în sânge i-a ieşit o concentraţie de 1,90 grame la mie.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, Gabriela Costin, accidentul, anunţat de localnici pe apelul de urgenţă 112, s-a petrecut în localitatea Roşcani unde în parcul din localitate era o adunare publică.



Şoferul, în vârstă de 41 ani, a scăpat controlul volanului intrând în mulţimea din parc şi rănind copii. În faţa poliţiştilor, el a susţinut că i s-ar fi blocat direcţia.



Toate cele cinci victime au fost aduse la Spitalul de Copii Sf. Ioan Galaţi, una dintre ele cu elicopterul SMURD, starea lor de sănătate fiind echilibrată.



Potrivit medicilor, cel mai grav rănit este un copil de 12 ani, care are traumatism abdominal şi traumatism cranian, dar şi o fractură multiplă de bazin. Alţi doi copii au traumatisme craniene, iar alţi doi, plăgi multiple, prin tăiere.



"Toţi copiii au starea de sănătate echilibrată şi sunt cooperanţi", susţin surse medicale de la Spitalul Sf. Ioan Galaţi.



Şoferul avea o alcoolemie de 0,99 la mie în aerul expirat, iar autoturismul avea ITP expirat din 4 august.



"La testarea cu etilotestul a reieşit că şoferul avea o alcoolemie de 0,99 grame la mie alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificării documentelor s-a constatat că ITP-ul autoturismului expirase pe data de 4 august 2018. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă", a spus Gabriela Costin. AGERPRES