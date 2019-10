Baza sportivă pentru rugbiştii piteşteni se desfiinţează

120 de tineri au fost umiliți la un campionat național de rugby care s-a desfășurat la Pitești, după ce au fost nevoiți să folosească WC-uri insalubre și dușuri ruginite. Vestiarele arărau ca după război, bucăți întregi de tencuială erau desprinse de pe pereți, iar sportivii au folosit sala de forță ca să-şi poată schimba echipamentul. Baza sportivă pe care s-a desfășurat competiția aparținea municipalității, dar i-a fost tăiată finanțarea, iar banii, redirecţionaţi către echipa locală de fotbal.

Opt echipe din România au venit duminică la Pitești pentru Campionatul Național de Rugby 7 U19, iar cei 120 de adolescenți au avut parte de o imagine înfiorătoare. Dușurile erau ruginite, iar pereții încăperilor aveau tencuiala şi vopseaua ciobite. Multe din chiuvete erau înfundate, iar WC-urile turcești – acoperite de mizerie şi rugină. Un e-mail trimis Primăriei Pitești de către Federația Română de Rugby a rămas fără răspuns.

Antrenamentele copiilor, compromise

„Campionatul național a durat o zi, dar aici se desfășoară și antrenamentele copiilor care vor să practice acest sport”, spune plin de dezamăgire Radu Mareș, antrenorul actual al echipei de rugby din Pitești. „Copiii vin de patru ori pe săptămână, câte două ore, iar eu, alături de ei, am vopsit o parte din vestiare, am igienizat locul, am pus linoleum pe jos. Am zugrăvit de două ori de la începutul anului, chiar am zidit în unele locuri în care tencuiala era căzută, dar holul e praf, iar despre WC-uri ce să mai zic?” Antrenorul spune că a stat luni bune pe la uşile celor de la primărie şi obţinuse până la urmă banii de renovare: „Apoi s-au răzgândit, pe motiv că este o clădire fără fundație și nu pot interveni.”

Autorităţile ridică din umeri

Politicianul Cătălin Gherzan, cel care a făcut fotografiile cu mizeria din vestiare, e şi el un fost component al echipei. S-a dus cu pozele la autoritățile locale. Într-o ședință a Consiliului Local Pitești, a arătat e-mailul trimis de reprezentanții Federației Române de Rugby, prin care cereau o explicație. „M-am lovit, parcă, de un zid”, povesteşte el. „Mi-au spus că nu îi interesează, că ce performanțe are echipa asta ca să fie susținută financiar? Eu am jucat rugby acum 30 de ani, această echipă a crescut generații. Unul dintre sportivi a scris un mesaj public pe o pagină de socializare, în care a spus că, dacă nu ar fi făcut acest sport, ar fi apucat-o cu siguranţă pe drumuri greșite. Consider că rugbiştii au fost scoși de la finanțare în mod discriminatoriu și am analizat și ideea de a merge în instanță pentru a obține drepturile acestor sportivi”.

S-a tăiat finanţarea

La Pitești, secția de rugby aparținea clubului FC Argeș, care a tăiat finanțarea dând vina pe Federația Română în domeniu. „Au introdus obligativități care ar fi suplimentat bugetele cu peste 50 % și, în urma acestor măsuri, au înfundat echipele de juniori”, spune Dragoș Șerban, directorul Clubului FC Argeș. „A fost o greșeală a Federației Române de Rugby, iar regulile au fost schimbate în luna iunie – or, bugetele noastre sunt stabilitate la începutul anului. Am analizat și activitatea echipei și am considerat că nu există rezultatele necesare pentru a da mai mulți bani către rugby. Baza sportivă va intra într-un proces de reconstrucție, va fi dată Federației Române de Fotbal și acolo se va face un stadion cu nocturnă”, a mai precizat Dragoș Șerban. Președintele Clubului, Cristian Gentea, a confirmat și el că terenul va fi cedat: „Baza se încadrează în ceea ce ne-a cerut Federația Română de Fotbal pentru un stadion. Au zis că fac totul pe banii lor, așa că nu mai avea rost să intervenim noi cu lucrări”, a adăugat Gentea.

„Piteștiul a dat jucători către loturile naționale și echipe mari. Am fost la competiții europene – iar acum ne-au luat posibilitatea de a mai pregăti sportivi, deși un buget de 50.000 de lei pe an mi se pare că nu e o cheltuială atât de mare.”

Radu Mareș, antrenor de rugby