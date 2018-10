Beat mort, fiul lui Miron Cozma, a intrat cu mașina într-un stâlp, într-o intersecție din Timișoara

Fiul fostului lider al minerilor, Miron Cozma, a provocat marti seara un accident intr-o intersectie din Timisoara. Beat la volan, Dan Cozma a pierdut controlul volanului in curba si a ajuns cu masina pe spatiul verde, unde s-a oprit intr-un stalp de iluminat. După aceea ,fiul lui Cosma a părăsit locul accidentului fiind găsit ulterior de politistii de la Rutieră pe una dintre strazile din vecinatatea pietei. Barbatul de 37 de ani abia se tinea pe picioare si duhnea a alcool. În urma verificărilor alcooltestul a indicat o valoare de 1,25 la mie in aerul expirat.Fiul lui Miron Cozma a mai fost condamnat in trecut cu suspendare pentru alcool la volan. Sursa: http://www.opiniatimisoarei.ro