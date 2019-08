Bebeluş ascuns de mamă sub fustă, la graniţă

O fetiţă în vârstă de 10 luni a fost descoperită de poliţiştii de frontieră ascunsă sub fusta mamei sale, între banchetele unui autoturism, cu intenţia de a fi trecută ilegal frontiera româno-maghiară.



Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, miercuri, AGERPRES, în cursul zilei de marţi, în jurul orei 02.30, la PTF Borş, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, cetăţeanul român, R.L., în vârstă de 27 de ani, domiciliat pe raza judeţului Cluj-Napoca, care conducea un autoturism marca Audi Q7, înmatriculat în România. În maşină, alături de şofer călătorea ca pasager o femeie, cetăţean român, M.M. în vârstă de 30 de ani.



"Cu ocazia controlului, poliţiştii de frontieră au descoperit între banchetele autoturismului, ascunsă sub fusta femeii, o minoră în vârstă de 10 luni, fiica acesteia. La cercetări, mama fetiţei a declarat că a recurs la aceasta metodă deoarece nu avea un document valabil şi că dorea să ajungă împreună cu aceasta în Germania", se precizează în comunicat.



În cauză, arată sursa citată, poliţiştii de frontieră au luat măsura întreruperii călătoriei celor în cauză, efectuând totodată cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, pentru M.M, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun. AGERPRES