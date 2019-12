Burghiu (Termoenergetica) anunţă schimbarea unor condiţii contractuale ce au dus la situaţia financiară a RADET

FOTO Lucian Alecu

Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, Alexandru Burghiu, a anunţat, într-o conferinţă de presă, schimbarea unor condiţii contractuale ce au dus la situaţia financiară a fostei RADET.



"Avem o veste bună pentru viitorul sistemului de termoficare. Mă refer la schimbarea unor condiţii contractuale din contractele cu furnizori care au dus la ceea ce a însemnat situaţia financiară a RADET, datoria istorică de 3,7 miliarde de lei.

(...) Astăzi se va semna contractul de furnizare a energiei termice între Compania Municipală Termoenergetica şi ELCEN (...). Am reuşit şi am scos această decalare de aproximativ 10 zile între data facturării de la ELCEN şi data la care noi facturăm către cetăţeni, care genera penalităţi", a afirmat Burghiu, joi, într-o conferinţă de presă.



Totodată, el a menţionat că, în cadrul contractului de delegare semnat între Primăria Capitalei şi Compania Termoenergetica, s-a prevăzut o modificare a fluxului financiar - posibilitatea primirii cu 15 zile înainte a jumătate din subvenţia pentru luna următoare.



"Am introdus posibilitatea plăţii unui avans de 50% din luna viitoare, astfel încât să avem asigurat acest cash flow, practic ne asigurăm din toate punctele de vedere că vom avea banii necesari ca aceste vârfuri de plată să fie acoperite, astfel încât să nu se genereze penalităţi", a spus Burghiu.



El a menţionat că nu doar aceste aspecte ce au fost schimbate au dus la faptul că RADET a ajuns în faliment, ci şi restul cadrului legal.



"Mă refer la faptul că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu poate să intervină mai mult pentru a înlătura aceste aspecte generate de caracterul sezonier al activităţii de producere a energiei termice, faptul că vara se produce şi se transportă foarte puţin, pierderile tehnologice sunt la nivel de 70%, iarna sunt mult mai puţine şi se ajunge la o medie undeva la 30%. Noi, vara, încasăm 30% şi suntem nevoiţi să plătim 100%. Tocmai pentru că nu există o lege care să reglementeze acest caracter dat de realitate, de funcţionarea sistemului. RADET a ajuns să înregistreze penalităţi peste penalităţi, din 3,7 miliarde - 1,2 reprezintă baza de facturare, restul de 2,5 reprezintă penalităţi", a mai spus Burghiu.



El a mai declarat că va iniţia în perioada următoare o ordonanţă de urgenţă OUG, astfel încât să se modifice cadrul legal.



"O să promovăm în perioada care urmează, lucrăm la text, o OUG de modificare a 325 (Legea 325/2006 - n.r.), pentru că nu mai putem sta cu mâinile în sân. ANRE nu poate să reglementeze contractele noastre şi de aceea trebuie să luăm atitudine", a adăugat Burghiu. AGERPRES