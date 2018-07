Carmen Dan, la deschiderea noului sediu pentru eliberarea paşapoartelor: Se vede o relaxare a presiunii la ghişee

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, consideră că deschiderea ghişeelor de eliberare a paşapoartelor în mall-uri a dus la o relaxare a presiunii la ghişee, iar timpul de aşteptare este în scădere.



"Am eliberat faţă de anul trecut cu 50% mai multe paşapoarte şi ştiţi foarte bine care era situaţia, ce aglomeraţie era la ghişeele de eliberare, în primul rând din cauza spaţiului neadecvat lucrului cu publicul într-un sistem de presiune şi de aglomeraţie. Am suplimentat de anul trecut şi personalul, am făcut demersuri de a identifica spaţii noi. Deja s-a văzut o relaxare a presiunii la ghişee după ce am deschis sediul din mall. Acum şi acest sediu, care într-adevăr este ultramodern şi este dotat cu 14 ghişee în care se procesează cererile de eliberare", a spus Carmen Dan, prezentă la deschiderea sediului pentru Serviciile de Eliberare a Paşapoartelor din mall-ul ParkLake.



Ea a apreciat faptul că românii au înţeles mesajul campaniei MAI prin care erau îndemnaţi să îşi facă documente de călătorie pe tot parcursul anului, nu doar vara.



"Pot să spun că în semestrul I 2018, am eliberat în jur de 105.000 paşapoarte comparativ cu semestrul I din anul trecut, când am avut aproximativ 77.000 de paşapoarte eliberate, ceea ce înseamnă că lucrul acesta s-a făcut în condiţii civilizate", a afirmat Carmen Dan.



Ministrul a precizat că pentru spaţiul din ParkLake nu se plăteşte chirie şi a mulţumit celor care au contribuit la deschiderea acestui nou centru.



"Este un demers salutar, le mulţumesc tuturor celor care au contribuit pentru că s-a lucrat intens pentru ca acest centru să devină operaţional, aşa cum ne-am asumat", a mai declarat Carmen Dan.



Noul punct de lucru din ParkLake se înfiinţează prin relocarea sediilor serviciilor de paşapoarte din Şos. Pipera nr. 49, sector 2, şi Piaţa Amzei, nr. 13, sector 1.



Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov vor fi primite solicitări şi se vor elibera paşapoarte numai în ParkLake, etaj 1, str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, în care vor funcţiona 14 ghişee de primiri cereri şi trei ghişee de eliberări paşapoarte, şi în Plaza România, etaj 2, bd. Timişoara nr. 26, sector 6, în care vor funcţiona 20 ghişee de primiri cereri şi trei ghişee de eliberări paşapoarte. AGERPRES