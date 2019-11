Caz incredibil la Constanța. Un egiptean și-a amenințat concubina că îi va ucide copiii

Un egiptean și amenințat concubina româncă, plecată la muncă în străinătate, că îi va ucide copiii dacă nu îi trimite 500 de euro. Polițiștii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale al IPJ Constanța i-au deschis dosar penal de şantaj, în urma plângerii depuse de femeie. Ea are 40 de ani și domilicliul în localitate, însă lucrează în prezent în altă țară.



"Din investigaţii a reieşit faptul că femeia ar fi fost contactată de către concubin, prin video-call, acesta expunând o butelie de aragaz şi simulând, totodată, stropirea copiilor cu benzină, de asemenea ameninţând că îi va incinera sau îi va arunca în Lacul Siutghiol, dacă nu primeşte suma de 500 de euro", se arată în informarea IPJ Constanţa.



Criminaliştii au stabilit, cu sprijinul Serviciului pentru Imigrări, faptul că bărbatul în cauză are 42 de ani și este cetăţean egiptean cu reşedinţa în România. Cei doi au un copil de șase ani și un altul de patru ani, iar minorii au fost lăsați în grija familiei mamei.



"Faţă de această situaţie s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore a cetăţeanului egiptean, sub aspectul comiterii infracţiunii de şantaj, urmând ca în cursul zilei de joi acesta să fie prezentat instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă", precizează IPJ Constanţa.

AGERPRES