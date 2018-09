Caz şocant în Botoşani! Un profesor este cercetat după ce ar fi violat o elevă de 15 ani

Un profesor de la Liceul cu Program Sportiv din Botoşani este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Maria Carp.



Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 49 de ani este suspectat că ar fi violat, în urmă cu o săptămână, o elevă de 15 ani care învaţă la aceeaşi unitate de învăţământ.



Adolescenta ar fi fost obligată să întreţină raporturi sexuale cu profesorul său, după ce ar fi urcat în maşina acestuia.



"În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol în care se efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în vederea luării măsurilor legale", a afirmat Carp. AGERPRES