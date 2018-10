Caz şocant la Iaşi: O femeie a fost spitalizată în stare de comă după ce a băut antigel din greşeală

O femeie în vârstă de 41 de ani, din Bârlad, a ajuns joi în stare foarte gravă la Spitalul "C. I. Parhon" din Iaşi, după ce a băut din greşeală un pahar cu antigel, prognosticul medicilor fiind unul rezervat, conform reprezentanţilor unităţii medicale.



"Pacienta în vârstă de 41 de ani a fost adusă la Compartimentul de Primiri Urgenţe din Bârlad după ce familia a declarat ingestia accidentală a 200 de mililitri de antigel. Pacienta s-a prezentat cu greaţă, vărsături, ulterior a intrat în comă profundă. A fost trimisă la Spitalul Parhon pentru efectuarea hemodializei şi tratamentului curativ în această situaţie. În prezent ea este în secţia de terapie intensivă a spitalului nostru, cu stare generală gravă. Am efectuat o şedinţă de dializă. În funcţie de evoluţia din următoarele ore ar putea exista şanse de ameliorare, dacă pacienta îşi recapătă starea de conştienţă şi iese din comă", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului "C. I. Parhon", dr. Ionuţ Nistor.



Medicul a spus că astfel de cazuri sunt destul de des întâlnite, recomandând populaţiei să fie atentă la ceea ce scrie pe ambalajul diverselor lichide.



"Din păcate astfel de cazuri sunt destul de des întâlnite. Ele sunt mai frecvente în zona noastră din cauza temperaturilor scăzute pe parcursul anotimpului rece şi utilizării antigelului în mod obişnuit la maşini, dar şi depozitării lor în bucătării sau lângă sticlele cu suc sau alcool. Acest lucru este un risc pentru persoanele care din greşeală confundă aceste recipiente. Consecinţele sunt destul de grave şi imediate. Dacă nu ajunge la spital în cât mai scurt timp de la ingestia etilenglicolului (antigel - n.r.), pacientul poate să moară ", a declarat dr. Nistor. AGERPRES