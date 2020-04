Cazurile grave de COVID-19 de la Constanța ar putea fi transferate în Germania

Cazurile grave de persoane infectate cu COVID-19 de la Constanța ar putea să fie transferate în Germania. Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a declarat pentru MEDIAFAX că discută în acest sens cu Primăria din Dusseldorf și că aceasta este doar o măsură preventivă pentru cel mai negru scenariu.

“Am trimis câte o scrisoare în zonele din Germania unde avem deschise canale de comunicare. Am intrat în contact cu primăria din Dusseldorf, cu domnul primar Thomas Geisel, printr-un cetățean german, domnul Udo Stern, un excelent ambasador al Constanței. Am trimis o scrisoare și către Ministerul Apărării din Germania deoarece știu că utilizează niște aeronave specializate pentru partea aceasta medicală. Am ținut cont de faptul că noi avem în apropiere Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu și cea mai mare bază NATO din România. Nimic nu este mai prețios decât viața și noi trebuie să ne luptăm pentru viața fiecărui constănțean”, a declarat primarul municipiului Constanța.

Acesta a precizat că transferul cazurilor grave de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța în Germania este doar o măsură preventivă pentru cel mai negru scenariu și că, în acest moment, la Constanța lucrurile sunt în parametri normali:

“Noi ne aflăm într-un moment în care trebuie să ne gândim la scenariul cel mai rău. Eu nu am făcut aceste adrese ca și cum noi suntem deja la capacitate maximă, suntem sufocați și căutăm disperați soluții. Lucrurile trebuie gândite din timp și planificate”, a mai precizat pentru MEDIAFAX Decebal Făgădău.

Mediafax