Cinci persoane rănite într-un accident rutier la ieşirea din Sibiu spre Ocna Sibiului

Captura Antena 3

Cinci persoane au fost rănite, luni după-amiază, două dintre ele fiind transportate la Spitalul Clinic de Urgenţă, în urma unui accident rutier care a avut loc la ieşirea din municipiul Sibiu spre Ocna Sibiului, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).



"ISU Sibiu a intervenit de urgenţă cu două echipaje SMURD şi un echipaj de descarcerare în zona ieşirii din municipiul Sibiu spre Ocna Sibiului la un accident rutier în care au fost implicate trei maşini. În accident au fost implicate cinci persoane de sex masculin, dintre care doi bărbaţi cu vârstele cuprinse între 20-30 de ani. Aceştia au primit îngrijiri medicale şi au fost transportaţi cu traumatism membru inferior, respectiv traumatism cranio-cerebral, la UPU Sibiu", potrivit ISU Sibiu.



Potrivit poliţiştilor, un şofer a derapat şi a pătruns pe contrasens, intrând în alte două autoturisme.



"DN 7H, in apropiere de intersecţia cu DJ 106B, un bărbat in vârstă de 34 de ani, din Poplaca, in timp ce conducea un autoturism pe direcţia Ocna Sibului - Sibiu, a derapat, a pătruns pe contrasens şi a intrat in coliziune cu două autoturisme conduse regulamentar din sens opus", a anunţat IPJ Sibiu. AGERPRES