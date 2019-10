Cluj-Napoca va avea un nou cartier, primul construit de la zero în România după 1989

Lucian Alecu

Municipiul Cluj-Napoca va avea un nou cartier, care va fi construit de la zero, ceea ce, susţin reprezentanţii municipalităţii, reprezintă o premieră în România ultimilor 30 de ani.



Pentru construirea noului cartier a fost organizat concursul internaţional de soluţii "Plan Urbanistic Zonal Sopor Masterplan - Cluj-Napoca 2019", ale cărui rezultate au fost anunţate, joi, într-o conferinţă de presă.



"Este al şaselea concurs de soluţii pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca îl organizează şi, cu siguranţă, nu ultimul. (...) Avem un proiect de 250 de hectare, un nou Mănăştur, dacă mă pot exprima aşa, dar va fi un Mănăştur al secolului 21, adică va fi un cartier care va ţine cont de toate aspectele de calitatea vieţii pe care cetăţenii unui oraş european şi le doresc", a declarat primarul Emil Boc.



El a mai spus că în nou cartier toate facilităţile -bănci, şcoli etc- vor fi la maximum 20 de minute de mers pe jos şi că se va pune accent pe dimensiunea ecologică.



Câştigătorul concursului este o echipă de arhitecţi din Cluj-Napoca, condusă de Octav Silviu Olănescu, iar premiul constă în acordarea contractului de proiectare, a cărui valoare estimată este de 2,8 milioane de lei.



Viitorul cartier va fi construit pe 250 de hectare şi ar urma să fie finalizat



"Concursul de soluţii are ca scop selectarea celei mai bune soluţii în vederea "Elaborării unui MASTERPLAN / Plan Urbanistic Zonal în cartierul Coloniile Sopor din Municipiul Cluj-Napoca". Prin concurs se doreşte identificarea unui nou mod de urbanizare sustenabil, orientat spre generaţiile viitoare şi spre bună convieţuire. Obiectivul este creşterea calităţii vieţii oamenilor în mediul urban prin soluţii integratoare şi inovatoare. Participanţii au fost invitaţi prin acest concurs să prezinte nu numai o viziune spaţială de dezvoltare a zonei, ci şi o strategie, astfel încât noua dezvoltare să devină un mediu locuibil structurat, "etapizabil", sustenabil, oferind de asemenea şi suficientă flexibilitate dezvoltatorilor privaţi care doresc să construiască", se arată într-o informare a Primăriei Cluj-Napoca.

AGERPRES