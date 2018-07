Constanţa: 11 cazuri de migraţie ilegală la frontiera terestră

Un număr de 11 cazuri de migraţie ilegală la frontiera terestră, în care au fost depistaţi 47 de cetăţeni străini, au fost înregistrate în primul semestru al acestui an de poliţiştii de frontieră constănţeni şi tulceni ai Gărzii de Coastă, a informat, luni, într-o conferinţă de presă, directorul împuternicit al instituţiei, comisarul şef de poliţie Laurenţiu-Cristian Cicu.



Conform acestuia, în privinţa traficului de migranţi, au fost înregistrate trei cazuri în care au fost implicate 12 persoane - nouă din Republica Moldova, doi din Turcia şi unul din Bulgaria, care au facilitat trecerea ilegală a frontierei de stat a 32 migranţi.



O situaţie prezentată de reprezentantul Gărzii de Coastă este cea a unui grup de cinci cetăţeni sirieni printre care patru copii, călăuziţi de un cetăţean turc, depistaţi în aprilie la frontiera cu Bulgaria, în zona trecerii cu bacul din localitatea Ostrov, cele şase persoane deplasându-se pe jos spre interiorul ţării.



În cauză, poliţiştii de frontieră, au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetăţeanul sirian şi trafic de migranţi pentru cetăţeanul turc, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Totodată, în baza protocolului româno-bulgar, cetăţenii sirieni au fost predaţi către autorităţile bulgare, pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale, a informat reprezentantul Gărzii de Coastă.



Referitor la combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de migranţi, Cicu a precizat că "structurile specializate ale Gărzii de Coastă au acţionat în cooperare cu alte structuri ale statului cu atribuţii în domeniu, pentru identificarea fluxurilor migraţioniste pe teritoriile statelor membre, depistarea străinilor cu şedere ilegală şi a celor care au făcut obiectul traficului de migranţi".



Măsuri de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat au fost dispuse atât la graniţa cu Bulgaria, cât şi la Marea Neagră, Garda de Coastă dispunând de dotările şi capacităţile navale necesare pentru a asigura patrularea şi intervenţia pe mare, potrivit directorului Gărzii de Coastă.

