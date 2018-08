Control cu bătaie şi scandal pe terasa Zorba din Neptun

Situaţie incredibilă la malul mării. Un control de rutină al comisarilor din cadrul OPC Constanța s-a lăsat, ieri după-amiază, cu scandal la terasa Zorba din stațiunea Neptun. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu, directorul CJPC Constanța spune că scandalul a fost de neimaginat: "Am fost bătuţi de trei bărbați, am pierdut șirul cine și cum. Ne-au smuls telefoanele. Am fost îmbrânciți, s-au spart sticle. Am un dinte spart..". În acest caz, Poliția face cercetări pentru ultraj.

În urma deficiențelor constatate, reprezentantul OPC dorea să închidă terasa. La acest moment, sunt audiate părțile implicate în conflict. Sursa: telegrafonline