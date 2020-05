Coreea de Sud crește vârsta consimțământului sexual la 16 ani

Coreea de Sud crește vârsta consimţământului sexual de la 13 la 16 ani pentru a-i proteja pe minori, transmite AFP.

Adulţii care vor avea o relaţie sexuală cu un minor sub 16 ani vor fi urmăriţi în justiţie pentru abuz sexual sau violare a unui copil, indiferent de orice presupus consimţământ.

Până acum, adolescenţii cu vârste peste 13 ani erau consideraţi din punct de vedere legal capabili să aibă o relaţie sexuală consimţită, fapt ce a generat controverse şi mai multe voci au denunţat faptul că delincvenţii sexuali au putut scăpa de justiţie.



În 2017, un bărbat de 42 de ani a fost declarat nevinovat de violarea unei adolescente de 15 ani, sub pretextul că fata a consimţit. Acest caz a suscitat indignare şi s-a cerut creşterea limitei de vârstă a consimţământului sexual.



În pofida performanţelor sale economice şi în domeniul noilor tehnologii, Coreea de Sud rămâne o societate conservatoare şi patriarhală. De multe ori, victimelor agresiunilor sexuale le este ruşine să denunţe faptele.



Vârsta consimţământului sexual a fost majorată la 16 ani pentru "a-i proteja în mod fundamental pe adolescenţi de agresiunile sexuale", a anunţat Ministerul Justiţiei sud-coreean.



Legea suprimă și prescrierea infracţiunilor de natură sexuală comise împotriva minorilor sub 13 ani.