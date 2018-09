Covasna: Pârtia de schi din staţiunea Covasna, dotată cu trei tunuri de zăpadă

Autorităţile locale din staţiunea Covasna au achiziţionat trei tunuri de zăpadă pentru pârtia de schi din localitate, printr-un proiect cofinanţat cu fonduri europene.



Primarul oraşului-staţiune Covasna, Gyerő József, a declarat, că investiţia totală s-a cifrat la circa 200.000 de euro şi deşi, pârtia nu este rentabilă din punct de vedere financiar, va fi pusă în funcţiune în perioada iernii pentru că atât localnicii, cât şi turiştii au nevoie de agrement.



"Condiţiile pe care le-am oferit nu au fost cele mai bune, pentru că am avut un singur tun de zăpadă pe care l-am închiriat. Pe viitor, dacă tot avem pârtia de schi, o vom pune în funcţiune chiar dacă nu rentează, pentru că importă valoare adăugată, în sensul că oamenii vin în staţiune, se cazează, utilizează serviciile staţiunii şi aşa mai departe, deci completează oferta de agrement şi de petrecere a timpului liber. (...) Din fondurile obţinute pentru acest proiect, în prima tranşă am cumpărat cele trei tunuri de zăpadă, am făcut achiziţie publică şi deja tunurile sunt aici, iar cu restul banilor şi cu contribuţia Primăriei (...) vrem să cumpărăm un sistem de acces modern pe pârtie, ca la Poiana Braşov, şi o pompă de mare capacitate care să deservească cele trei turnuri. Investiţia este undeva la 200.000 de euro, din care 110.000 sunt fonduri europene, iar restul de la Primărie", a precizat primarul staţiunii Covasna.



Acesta a menţionat că tot în scopul diversificării ofertei de agrement şi de petrecere a timpului liber, autorităţile locale vor să construiască un centru spa şi un ştrand.



Potrivit acestuia, staţiunea Covasna are circa 3.000 de locuri de cazare, iar anual sunt înregistrate peste 500.000 de înnoptări în unităţile hoteliere, majoritatea turiştilor fiind persoane vârstnice, venite la tratament cu bilete subvenţionate de stat.



Gyerő József a remarcat, însă, că în ultimii ani a început să se schimbe profilul "turistului de Covasna", în sensul în care au apărut şi tineri, cu posibilităţi materiale mai mari, activi şi dornici de relaxare.



"Specificul turismului practicat la noi până nu demult era turismul social, să-i spunem aşa, finanţat de Casa de Asigurări de Sănătate şi Casele de Pensii. Practic, acest lucru însemna că profilul turistului era - vârsta a treia, bolnav, fără posibilităţi materiale, venit la tratament şi atât. Din această cauză şi oferta vis-a-vis de condiţiile oferite acestor turişti a fost una destul de modestă, pentru că şi cerinţa a fost pe măsură. Iar, din acest motiv, comunitatea a beneficiat prea puţin de pe urma turiştilor. (...) În ultimii 10-15 ani a apărut un alt segment de ofertă de cazare şi de tratament, respectiv un alt segment al profilului turistului, care, pe lângă procedurile de tratament medicale pentru care vine în oraş, solicită un standard de cazare ridicat şi modalităţi de petrecere a timpului liber, iar acest lucru deja face ca oamenii din Covasna să simtă beneficiile aduse de activitatea turistică şi balneoclimaterică în acest oraş. (...) De aceea şi noi, ca administraţie, trebuie să lucrăm pentru asigurarea acelor facilităţi de recreere, de petrecere a timpului liber de care aceşti turişti au nevoie", a mai spus primarul.



El a mai adăugat că marea provocare a autorităţilor locale şi operatorilor din turism este să transforme Covasna într-o staţiune cu activitate turistică permanentă, nu doar sezonieră.



"Biletele acordate de Casa Naţională de Pensii se utilizează începând din luna aprilie, dar anul acesta au întârziat foarte mult, în iunie a intrat prima serie, şi sezonul se închide la sfârşitul lunii noiembrie. Asta înseamnă că, practic, infrastructura de cazare şi de tratament sunt utilizate undeva la jumătate din capacitate, ceea ce pe mine, ca primar, mă doare în condiţiile în care foarte multe persoane ajung să fie şomere pentru o anumită perioadă de timp sau migrează în străinătate, iar operatorii au foarte mari probleme în ceea ce priveşte forţa de muncă calificată în domeniu. (...) Deci, trebuie să vedem cum putem să asigurăm prezenţa turiştilor, cu cazare şi tratament pe toată perioada anului", a mai adăugat primarul oraşului Covasna. AGERPRES