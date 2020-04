Creşte numărul cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 la şantierul naval Damen Galaţi

Două persoane au fost testate pozitiv, iar mai mulţi angajaţi au fost trimişi acasă. Asta după ce au intrat în contact cu un coleg de muncă, infectat cu COVID-19.

Ancheta epidemiologică care se desfăşoară la şantierul naval din Galaţi a început după ce unul dintre angajaţi s-a infectat şi a murit din cauza virusului.

Săptămâna trecută, el a fost internat la Spitalul Judeţean din Galaţi. Testul a confirmat că s-a infectat cu noul virus şi pe 20 aprilie bărbatul de 51 de ani a murit.

„Confirmăm, de asemenea, un alt caz de infectare cu noul coronavirus, colegul nostru fiind momentan internat la Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi cu simptome minore. Un al treilea angajat, de asemenea internat la Spitalul de Boli Infecţioase, prezintă simptomatologie uşoară şi a fost testat, urmând ca rezultatul să fie anunţat curând. Ȋn prezent, Direcţia pentru Sănătate Publică Galaţi desfăşoară o anchetă epidemiologică pentru a identifica condiţiile şi persoanele care au venit în contact cu cei mai sus menţionaţi. Ca urmare a măsurilor generale de prevenţie cât şi celor specifice, luate încă de la ȋnceputul lunii martie, nu credem să existe pericolul unei contaminări în şantier. Compania noastră a identificat deja persoanele care au lucrat în zona de activitate a celor trei persoane, aceştia fiind acasă în auto-izolare, deşi nu au avut contact direct cu cei infectaţi.Ȋn plus, pe lângă activităţile zilnice de dezinfecţie a facilităţilor din incinta companiei, zona respectiva şi anexele sociale au fost dezinfectate cu minuţiozitate”, au anunţat reprezentanţii Damen Galaţi.

De la debutul epidemiei, în şantierul naval gălăţean au fost luate mai multe măsuri de protecţie a angajaţilor. Pe lângă utilizarea dezinfectanţilor şi a măştilor, în şantierul gălăţean a fost înjumătăţită capacitatea de producţie, iar salariaţii fie au fost trimişi în concediu de odihnă sau şomaj tehnic, fie lucrează în ture.

„Noi am luat măsuri încă de la început. Toate zonele se dezinfectează, am introdus măsura purtării măştilor, iar de la începutul lunii aprilie am înjumătăţit capacitatea de producţie. Asta înseamnă că se lucrează în rotaţie, jumătate la muncă, jumătate în concediu de odihnă sau şomaj tehnic. De asemenea, se lucrează în ture, unii dimineaţă, alţii după amiaza cu o pauză între ture. Cantina nu a fost închisă dar funcţionează în regim de catering, deplasările în străinătate au fost anulate, nu avem vizitatori din străinătate decât dacă respectă perioada de izolare de 14 zile, iar sedinţele se fac online”, a precizat Biroul de presă al Damen Galaţi.

În şantierul naval din Galaţi lucrează aproximativ 2.400 de oameni.

(sursa: Mediafax)