Cum se pot înscrie bucureștenii în Programul "Testăm pentru Vacanță". Teste Covid gratuite pentru plecarea în Grecia

Lucian Alecu

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, programul „Testăm pentru București” s-a extins cu proiectul "Testam pentru vacanta", initiativa aprobata de consilierii generali in data de 15 iulie.

Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, am facut cat mai rapid toate demersurile astfel incat bucurestenii care călătoresc în scop turistic in Grecia sau in alta tara care solicita testul Covid, sa se poata inscrie in acest proiect al Primariei Capitalei si sa poata efectua, gratuit, testele RT-PCR.

Este un proiect care are un succes extraordinar, in doar doua zile s-au primit peste 2.500 e-mail-uri, in care s-au solicitat teste pentru aproximativ 8.000 de persoane, parinti, copii, bunici. Dupa completarea formularelor necesare, toate aceste persoane vor fi repartizate la cele 12 clinici partenere, in functie de perioada in care au programata vacanta".

• Astfel, cetățenii Municipiului București, care vor solicita în mod voluntar înscrierea în proiect și nu se află în categoriile definițiilor de caz, așa cum sunt stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică din România și care urmează să călătorească în străinătate în scop turistic, se pot înscrie pentru a fi testaţi gratuit de către Primăria Capitalei, prin ASSMB, la adresa de email vacanta2020@pmb.ro. In proiectul "Testam pentru Vacanta" se pot inscrie, pentru inceput, 9.000 de bucuresteni.

• Includerea beneficiarilor în proiect se realizează prin transmiterea Cererii de includere, Anexa A și Anexa B (pentru minori), care pot fi descărcate de pe site-ul www.assmb.ro, la secțiunea specială Proiect „TESTĂM PENTRU BUCUREȘTI”

https://testampentrubucuresti.assmb.ro/#vacanta

• Cererea de includere va fi însoțită de copie CI și/sau Certificat de naștere (în cazul minorilor sub 14 ani), precum și documentele care atestă scopul turistic al călătoriei: copie bilet avion, bilet tren, rezervare hotelieră sau, în lipsa acestora, o declarație notarială pentru solicitant și minorul/ii care îl însoțeste, document în care se va preciza data sejurului.

• Toate documentele se vor transmite pe adresa de e-mail vacanta2020@pmb.ro având menționat la subiectul mesajului „Vacanta-zz-ll-aaaa” (ex. Vacanta – 15/08/2020 este prima zi a sejurului).

• Beneficiarilor li se vor comunica, prin e-mail, împreună cu decizia, și detaliile privind programarea în vederea testării voluntare RT-PCR - ora, data, clinica și adresa centrului de recoltare la care a fost programat.

• Unitățile afiliate au obligația, conform contractului, să efectueze testarea RT-PCR și să transmită raportul testării în maximum 48 de ore de la data și ora recoltării, atât în limba română, cât și în limba engleză.

• În cazul în care solicitantul căruia i s-a aprobat cererea nu s-a prezentat la data și ora programării, acesta va pierde dreptul de a se testa în cadrul proiectului „TESTĂM PENTRU VACANȚĂ”.

• Rezultatele pozitive ale testării vor fi raportate imediat de către unitatea medicală care a efectuat testarea la INSP și Direcțiile de sănătate publică care vor lua măsurile care se impun.