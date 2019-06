De ce s-a blocat Pasajul Doamna Ghica

Primarul General, Gabriela Firea, a inclus pe ordinea de zi a ședinței CGMB de miercuri preluarea de catre Primaria Capitalei a terenului administrat de Primăria Sectorului 2, aflat pe amplasamentul viitorului Pasaj Doamna Ghica-Colentina. Proiectul a fost respins ca urmare a celor 14 abțineri (USR și PNL) și 6 voturi “împotrivă” (USR și PNL). Au fost exprimate 28 de voturi “pentru”(PSD-ALDE si PMP).

Este vorba despre un teren cu o lungime de 1000 m identificat, conform planurilor cadastrale, ca secțiune din artera de circulație Doamna Ghica, între Bd. Lacul Tei și la 100 m Est dup Strada Constanța.

Primarul General, Gabriela Firea: „Consilierii PNL si USR blocheaza un proiect esential pentru fluidizarea traficului din Capitala, ignorand beneficiile pe care o astfel de investitie le are pentru una din zonele cele mai aglomerate din Bucuresti. Era necesar să preluăm acest teren pentru execuția pasajului Doamna Ghica-Colentina si vă reamintesc că am atribuit proiectarea și execuția încă din luna mai. Pasajul este prevăzut cu 4 benzi de circulatie si iar avantajele realizarii sale sunt incontestabile: se vor elimina blocajele de trafic din zona, va creste viteza de circulatie si accesibilitatea zonei, se va reduce rata accidentelor prin adoptarea unor masuri de siguranta. Realizarea pasajul are impact si asupra mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale”.

Detalii proiect

Proiectul începe din zona intersecției străzii Doamna Ghica cu Bulevardul Lacul Tei și prevede realizarea partii carosabile cu cele 4 benzi, cu trotuare si partea de iluminat public, dar are si o componenta de deviere si relocare, acolo unde e cazul, a retelelor de utilitati existente.

Costul estimat al lucrărilor, aprobat prin HCGMB nr. 4/2019, se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro. Indicatorii tehnico-economici, aprobați în luna ianuarie, în acest an, prevăd construcția unui pasaj de circa 200 de metri lungime și 16,5 metri latime, aferent celor 4 benzi, dar lucrarile se fac pe un traseu total de 1 km.

De asemenea, in conformitate cu discuțiile avute cu membrii Comisiei Tehnice de Circulație, s-au păstrat numărul și poziția celor trei stații de autobuz. Trotuarele se vor proiecta pe ambele parti ale arterei și vor avea o lățime de minimum 1.5 metri. Astfel se va ține cont de caracteristicile funcționale și de intensitatea circulatiei pietonilor.