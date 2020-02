Descoperire șocantă în Vaslui: Mai multe oase, posibil umane, sub un pod care traversează râul Bârlad

Poliţiştii vasluieni au demarat o anchetă după ce un bărbat a descoperit, în cursul zilei de duminică, un sac şi mai multe oase, posibil umane, sub un pod care traversează râul Bârlad, din apropierea localităţii Trestiana, comuna Griviţa.



Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, bărbatul a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a anunţat că ar fi găsit osemintele respective şi un sac, sesizând că unul dintre oase are aspect de craniu uman.



"La faţa locului s-au deplasat lucrători din cadrul Secţie 3 Poliţie rurală Bârlad, împreună cu poliţişti criminalişti, în vederea efectuării de cercetări. Oasele au fost ridicate şi sigilate în vederea efectuării unei expertize. În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Loredana Stavăr.



În urma expertizei medico-legale se va stabili provenienţa părţilor din schelet şi vechimea oaselor.

