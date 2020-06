Directorul Aeroportului Internațional Iași a demisionat

Directorul Aeroportului Internaţional Iași, Cătălin Bulgariu, a demisionat pe 13 iunie, după cum a anunțat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași. Postul va fi scos la concurs.



"Sâmbătă am primit demisia domnului director general al Aeroportului Internaţional Iaşi, Cătălin Bulgariu. Am analizat problema cu specialişti din domeniul aeronauticii şi din Consiliul de Administraţie al aeroportului. Astăzi am înaintat demisia Consiliului de Administraţie, am solicitat să se întâlnească în regim de urgenţă pentru a numi un director general interimar pentru o perioadă de trei luni, deoarece nu ne permitem pierderi la aeroport", a spus Popa.



Președintele CJ Iași a explicat că are mai multe reproşuri referitoare la activitatea acestuia.



"La aeroport lucrurile nu merg deloc aşa cum ne dorim. Spre exemplu, platforma pentru hangarul de mentenanţă înaintează destul de greu, înregistrăm întârzieri. Şi investiţiile la aeroport sunt în întârziere. Creşterea numărului de călători s-a făcut din inerţie. Aş fi dorit o activitate mult mai intensă în ceea ce priveşte acest aspect. După doi ani de zile de când dumnealui este la conducerea aeroportului încă nu am aflat care este strategia de dezvoltare a acestei instituţii", a precizat Maricel Popa.