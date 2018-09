Doi baschetbalisti americani au fost INJUNGHIATI pe o terasă din Brăila. Unul dintre ei este in stare grava

Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de doi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orasului, informeaza debraila.ro

Din primele informaţii, victimele sunt doi sportivi amerciani de culoare - Darrel Bowie si Joseph McClain, in varsta de 24, respectiv, 25 de ani, care ar fi fost loviti cu pumnii si sticle, dar si cu un cutit. Amândoi au ajuns la spital şi au fost operaţi, unul fiind în stare gravă.

Martori la intreaga scena au fost mai multi colegi de echipa ai americanilor.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan, a declarat că incidentul s-a produs pe o terasă din centrul municipiului Brăila.

”În jurul orei 2.00, sportivii se aflau pe o terasă din centrul municipiului Brăila. În urma unui conflict în care au fost implicate mai multe persoane, cei doi americani au fost înjunghiaţi. Încă se analizează camerele din zonă pentru a stabili cu exactitate numărul şi numele celor implicaţi, nu sunt identificaţi toţi. Cei doi americani de 24 şi 25 de ani au fost transportaţi la spital şi s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a spus Laura Dan.

Cei doi baschetbalişti americani înjunghiaţi noaptea trecută la Brăila au fost operaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), iar în prezent sunt cu stare generală echilibrată hemodinamic şi respirator, însă în cazul unuia dintre ei medicii iau în calcul să fie transferat la Bucureşti, dacă situaţia o va impune, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al SJU Brăila, Alina Neacşu.



'Cei doi baschetbalişti înjunghiaţi sunt bine, sunt în terapie, cu stare generală echilibrată hemodinamic şi respirator, se refac dupa interventiile chirurgicale de astă noapte. Starea unuia este impredictibilă, este posibil să luăm în calcul transferul către Bucureşti. S-a discutat deja la Bucureşti şi a rămas să fie urmărit câteva ore şi, în situaţia în care necesită transferul, va fi transferat", a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila.

Bowie se afla in stare grava, cu plamanul perforat, fiind supus unei interventii chirurgicale.

Cei doi baschetbalisti au ajuns la echipa Cuza Sport in urma cu doar o luna de zile.