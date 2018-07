Dramă fără margini într-o comună vasluiană, doi copii au murit înecați într-un iaz

Doi copii, ambii in varsta de 11 ani, au fost gasiti inecati intr-un iaz artificial din satul Barbosi. Parintii ii cautau disperati de mai multe ore pe micuti. Alarma a fost data ieri, la pranz iar trupurile neinsufletite ale celor doi copi fiind descoperite in aceasta dimineata, la ora 3.00.

Se pare ca cei doi copii s-au jucat in fata curtii, dupa care au decis sa mearga pe islaz si sa faca baie in iazul artificial. Unul dintre copii a intrat in apa si in momentul in care a simtit ca nu mai poate sa iasa, a strigat dupa ajutor. Celalat copil a sarit dupa el sa il ajute, insa, din pacate s-au inecat amandoi. Copiii au fost cautati multe ore, la ora 21.00 fiind solicitata interventia politiei vasluiene.

Au fost gasiti fara suflare, la ora 3.00. Medicii chemati la fata locului nu au mai putut face nimic pentru copii, declarand decesul. Tragedia este cu atat mai mare cu cat parintii unuia dintre minori sunt plecati la munca in strainatate. Acestia vor veni in tara ca sa-si ingroape copilul.