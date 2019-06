Dunărea se apropie de cota de inundaţie

Nivelul Dunării a depăşit, vineri, la Galaţi, cota de atenţie, de 560 centimetri, cu 31 centimetri şi se apropie de cota de inundaţie de 600 centimetri, un vârf de viitură fiind aşteptat în acest weekend, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, Eugen Chiriţă.



Potrivit acestuia, debitul fluviului a ajuns la 14.000 mc/s, în condiţiile în care media multianuală a lunii iunie este de 6.400 mc/s.



"ISU Galaţi împreună cu Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi monitorizează în permanenţă cotele fluviului Dunărea în zona Galaţi, unde vineri a atins cota de 591 centimetri, cu plus 31 centimetri faţă de cota de atenţie şi cu un debit de 14.000 mc/s. În ultimele 24 de ore nivelul apei a crescut cu şapte centimetri, tendinţa fiind de creştere, cel puţin în acest weekend. ISU a înştiinţat toţi operatorii economici care-şi desfăşoară activitatea pe malul fluviului şi afluenţii acestuia despre depăşirea cotelor de atenţie, aceştia fiind verificaţi dacă au asigurate capabilităţile de primă intervenţie conform planului de intervenţie la inundaţii", a precizat Chiriţă.



El a mai spus că un real pericol există şi pe afluenţii Dunării, Siretul şi Prutul, unde se manifestă fenomenul de remu.



"Creşterea cotelor Dunării pune în pericol şi zonele riverane afluenţilor acestuia, Siretul şi Prutul, prin efectul de remu creat, ceea ce implică o monitorizare atentă şi a acestor zone şi impunerea măsurilor specifice, gradual, în funcţie de nivelul de pericol. Dacă va fi cazul va fi alarmată populaţia din acea zonă. Având în vedere că acea zonă este una agricolă, se impune şi scoaterea din zona expusă inundaţiilor a tuturor substanţelor chimice, îngrăşăminte sau alte substanţe şi a carburanţilor de orice tip", a mai precizat Chiriţă.



Dunărea a atins un maxim istoric în iulie 2010, când nivelul fluviului, la Galaţi, a ajuns la 687 de cm, cu 24 de cm peste anterioara cotă istorică, înregistrată în 2006. La acel moment, deşi se pusese problema evacuării populaţiei din cartierul gălăţean Valea Oraşului, nu s-a ajuns la această măsură, apele fiind ţinute sub control cu ajutorul digurilor supraînălţate cu saci umpluţi cu nisip.



Totodată, un minim istoric înregistrat în zona Galaţi a fost atins în 1921, când cota a fost de - 45 cm, însemnând cu 45 cm sub nivelul Mării Negre.



La Galaţi, cota de inundaţie a Dunării este 600 cm, iar cota de pericol, 660 cm. AGERPRES