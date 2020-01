Elevul din Constanța, căzut de la etajul doi al școlii unde învață, are polifracturi şi urmează să fie operat

Copilul de 12 ani, care a căzut de la etajul doi al unităţii şcolare unde învaţă, în municipiul Constanţa, a suferit mai multe fracturi şi va fi operat în zilele următoare, au declarat, miercuri, reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.



Purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa, dr. Bogdan Obadă, a spus, într-o conferinţă de presă, că minorului i se aplică în prezent un tratament, în cazul uneia dintre fracturi, care este deschisă.



"În ceea ce priveşte starea copilului internat ieri, în urma unei căderi de la înălţime, el este stabil, conştient, colaborant, urmează să fie operat în zilele următoare. Una dintre fracturi este fractură deschisă şi, la acest moment, se face tratamentul părţilor moi, până la cicatrizare, aşa este protocolul în cazul fracturii deschise. Şi va urma să fie operat, este polifracturat. (...) Are fractură de femur, fractură de antebraţ, fractură de humerus distal, traumatism facial. (...) Este sub supraveghere la Terapie Intensivă Copii", a declarat medicul.



El a menţionat, totodată, că şi în cazul acestui pacient este nevoie de sânge, în condiţiile în care numărul donatorilor este mic.



"Este criză de sânge în general, nu doar pentru acest pacient, pentru că nu există donare suficientă pentru fiecare centru de transfuzii regional, nu numai la noi, la Constanţa. Centrul de transfuzii Constanţa ne pune la dispoziţie, de fiecare dată când este nevoie... Dacă e lipsă de o anumită grupă sanguină se aduce, sunt foarte bine organizaţi, se aduce din ţară, dar este o criză de sânge la nivel naţional, pentru că prea puţin se donează", a spus reprezentantul SCJU Constanţa.



Un elev de clasa a VI-a de la Liceul Teoretic 'George Călinescu' din municipiul Constanţa s-ar fi aruncat, marţi, de la etajul doi al unităţii de învăţământ, el fiind transportat la Spitalul Clinic Judeţean.

