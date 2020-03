Fabrica QFort din Craiova îşi închide porţile mai bine de o lună

Producătorul de tâmplărie termoizolantă QFort Craiova, îşi suspendă activitatea, începând de luni, 23 martie până la începtul lunii mai, anunţă reprezentanţii societăţii, citați de corespondentul MEDIAFAX.

3.700 de angajaţi ai fabricii QFort Craiova vor intra, de luni, în şomaj tehnic, a declarat, Ştefan Cherciu, proprietarul societăţii. Măsura a fost luată din cauza epidemiei de coronavirus.

Ştefan Cherciu spune că închiderea fabricii de la Craiova pentru o perioadă de 4-6 săptămâni îi salvează afacerea, dar şi contribuie la limitarea îmbolnăvirii cu coronavirus. “Vineri este ultima zi de lucru. O să suspendăm 3, 4, 6 săptămâni, până trecem de toate astea. Comenzi avem, luăm, de ieri au mai încetinit, pentru că Franţa, cum a anunţat preşedintele Macron că toată lumea trebuie să stea în casă, jumătate din reţeaua pe care o avem a închis”.

Cherciu spune că au scăzut și comenzile din Italia, „Noi, având 71% export, vă daţi seama că suntem dependenţi de ei, dar nu o să mai primeacsă marfa, nu mai vor să iasă din case. Lucru pe care, dacă l-am face şi noi, am avea avantajul că nu s-ar răspândi atât de mult acest virus. Ei au luat măsurile mult prea târziu. Noi, dacă am lua acum aceste măsuri, pierderile pentru stat, pentru firme, pentru noi toţi ar fi mult mai mici. Dacă nu stăm toţi 3,4,5, 6 săptămâni în casă, n-o să se termine nici în 5 luni.(...) Dacă nu închidem rapid, o să pierdem foarte mulţi bani şi statul o să se trezească cu nişte costuri uriaşe pentru că vor fi, poate, sute de mii, 7-800.000 de șomeri pe care trebuie să-i plătească până se porneşte economia”, a declarat Ştefan Cherciu.

Angajaţii fabricii vor fi plătiţi cu 75 la sută din salariu. Proprietarul QFort Craiova spune că este nevoie ca statul să suporte o parte din pierderile companiilor.

“O să mergem pe şomaj tehnic, pentru că ne aşteptăm să vină şi statul cu o măsură, cu o parte din costuri. Din şomajul tehnic, omul suportă şi el 25%, iar din cei 75% pe care-i plătim ne aşteptăm să primim majoritatea de la stat, să ne ajute să trecem prin treaba asta. Chiar dacă noi suntem pregătiţi pentru 2-3 luni să susţinem, ţi se termină toate rezervele, trebuie să pleci iar de undeva. (…)Statul român n-are banii statului francez sau altuia, dar trebuie să vină cu ceva măsuri”a declarat, Ştefan Cherciu.

Ştefan Cherciu spune că în primele două luni ale acestui an a înregistrat un profit de peste 5 milioane de lei din vânzarea produselor de tâmplărie termoizolantă. 71% din produse sunt exportate în străinătate, iar societatea are divizii în Franţa şi Italia și îşi vinde produsele pe pieţele din România, Italia, Franţa, Austria, Belgia, Germania şi Elveţia, majoritatea fiind acum afectate de epidemia de coronavirus.

