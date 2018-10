Femeia acuzată că şi-a omorât soţul şi l-a tranşat a fost pusă în libertate

Femeia acuzată că şi-a omorât soţul, fost poliţist local, în decembrie 2016 şi apoi l-a tranşat a fost pusă în libertate, marţi, în urma deciziei luate de Curtea de Apel Galaţi, care a admis contestaţia formulată de aceasta împotriva mandatului de 30 de zile dat de Tribunalului Brăila.



"Admite contestaţia formulată de inculpata Lupu Mariana împotriva încheierii de şedinţă din 22.10.2018 a Tribunalului Brăila. Desfiinţează în totalitate încheierea de şedinţă contestată şi în rejudecare. Respinge, ca nefondată, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila privind arestarea preventivă a inculpatei Lupu Mariana. Revocă măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpata Lupu Mariana în prezenta cauză. Dispune punerea în libertate a inculpatei Lupu Mariana de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.18/UP/2018 din 22.10.2018 emis de Tribunalul Brăila, dacă nu este arestată în altă cauză", se arată în soluţia Curţii de Apel Galaţi.



Pe 22 octombrie, în momentul în care a fost adusă la Tribunalul Brăila, femeia a negat că şi-ar fi omorât partenerul de viaţă. Întrebată de presă dacă bărbatul o bătea, femeia a răspuns: "Ăsta nu era motiv să-l omor eu!".



Părţi ale trupului unui bărbat de 48 de ani, din comuna Viziru, fost poliţist local, dat dispărut în urmă cu un an şi jumătate, au fost găsite la sfârşitul săptămânii trecute, în casa unde acesta locuise împreună cu soţia sa, femeia - principalul suspect în acest caz - fiind reţinută pentru 24 de ore, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila.



"Femeia, în vârstă de 34 de ani, este bănuită că, în cursul lunii decembrie 2016, şi-ar fi ucis soţul, după care i-ar fi dezmembrat cadavrul. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor în condiţii de violenţă în familie şi profanare de cadavre, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan.



Bărbatul, din satul Lanurile, comuna Viziru, fusese dat dispărut în luna februarie anul trecut de una dintre surorile sale, după ce soţia acestuia le-a spus apropiaţilor că soţul i-a plecat la muncă în străinătate în decembrie 2016 şi nu mai ştie nimic despre el.



Conform anchetatorilor, rudele dispărutului au descoperit, sâmbătă seară, în timp ce făceau curăţenie într-un grajd al casei, picioarele bărbatului, iar într-un coşar trupul acestuia învelit într-o plapumă. Poliţiştii au fost alertaţi şi au deschis o anchetă la faţa locului. În urma cercetărilor, oamenii legii au găsit duminică, în podul casei, craniul bărbatului, iar în closetul din curte, actele şi hainele fostului poliţist local.



Sătenii le-au declarat poliţiştilor că simţeau miros greu când treceau prin faţa casei, dar au crezut că este de la gunoaie, având în vedere că în casa respectivă nu mai locuia nimeni de când bărbatul fusese dat dispărut, iar fosta soţie se mutase. AGERPRES