Fetiţă de 12 ani lovită mortal pe trecerea de pietoni de masina directorului tehnic al DS Suceava

O fetiţă de 12 ani din Ilişeşti şi-a pierdut viaţa într-un accident tragic petrecut ieri dimineaţa. Directorul tehnic al Direcţiei Tehnice Suceava a lovit-o cu BMW-ul X5 chiar pe trecerea de pietoni.

Masina condusa de acesta, un BMW X5, a lovit in plin o fetita de 12 ani care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. In urma impactului violent, aceasta a fost proiectata pe sosea la metri distanta. Fata era impreuna cu doua prietene iar acestea au reusit sa se fereasca in ultimul moment. La fata locului a ajuns o ambulanta, cu intarziere, spun martorii, iar fata a fost preluata si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Ea a ajuns la Urgente in coma, cu multiple traumatisme, cele mai grave la nivel cranio cerebral. Valerian Solovastru, 56 de ani, a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negative. Lui i s-au recoltat si probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Traficul in zona respectiva a fost blocat zeci de minute. Dupa cateva ore, in ciuda eforturilor medicilor, fetita a decedat, avand leziuni incompatibile cu viata. Pe numele directorului tehnic al DS Suceava politistii fac cercetari, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Marti seara,Valerian Solovastru a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava. Fata accidentata mortal era fiica unui fost viceprimar din Ilisesti, Florin Rusu. Ea practica atletism de performanta. Sursa: www.informaţia.ro