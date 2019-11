Firea: Bucureștiul nu apare în proiectul de rectificare bugetară

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat că Bucureştiul nu figurează în proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat în urmă cu o zi pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice.



"Deşi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea rectificare bugetară, Bucureştiul nu apare în proiectul pe care Guvernul intenţionează să îl adopte. Constat că nevoile bucureştenilor sunt ignorate de administraţia centrală, în condiţiile în care Bucureştiul este cel mai mare pol de dezvoltare a ţării şi cel mai mare contributor la PIB-ul României", a declarat Firea, potrivit unui comunicat al PMB.



Ministerului Finanţelor Publice a solicitat Municipiului Bucureşti necesarul de finanţare până la sfârşitul anului pentru anumite categorii de servicii publice descentralizate din Capitală (creşe, cămine de bătrâni, evidenţa persoanelor), iar Primăria Capitalei a răspuns punctual, în termenul indicat, solicitând - pentru aceste categorii de servicii publice - o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului.



PMB a solicitat 7,5 milioane de lei destinaţi căminelor pentru persoanele vârstnice, 15,8 milioane pentru creşe, 9,7 milioane pentru servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 4,4 milioane pentru contribuţii pentru plată sprijin pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult şi 25 de milioane de lei pentru instituţii de cultură descentralizate începând cu anul 2002.



"Cu toate acestea, proiectul de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 nu prevede niciuna dintre sumele solicitate de Municipiul Bucureşti. Necesarul de suplimentare a bugetului Capitalei este mult mai mare, nu se rezumă la cele 62,4 milioane de lei solicitate de noi; această sumă corespunde punctual cererii venite de Ministerul de Finanţe. Ca de fiecare dată, subliniez că sumele pe care le solicităm nu sunt un moft, ci dreptul bucureştenilor, în calitate de contributori la formarea bugetului de stat. Reamintesc că Primăria Capitalei a fost dezavantajată încă de la construcţia bugetului de stat din acest an, deşi susţinem costuri consistente la cele mai importante servicii de utilităţi publice - (termie, transport public, iluminat public etc) şi investiţii în proiecte de anvergură de care beneficiază de multe ori şi români din alte oraşe, nu doar bucureştenii - cum sunt cele în spitale şi de infrastructură. Numai pentru serviciile RADET şi STB, subvenţia în acest an se ridică la 2 miliarde de lei", a subliniat edilul Capitalei.



PMB aminteşte că prin legea bugetului de stat a fost repartizată Bucureştiului în acest an, pentru aceste categorii de servicii publice descentralizate, suma de 30,8 milioane de lei. La 31 octombrie, aceste cheltuieli se ridică deja la aproximativ 71 de milioane de lei, estimarea pentru întreg anul 2019 fiind de circa 93 de milioane de lei. "Rezultă, aşadar, o contribuţie de la bugetul de stat, pentru aceste servicii descentralizate, de doar 33,11%", precizează PMB.

