Focuri de armă în Dolj! Un şofer a fost împuşcat în picior după ce a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor

Un şofer din Craiova a fost rănit la piciorul stâng după ce a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor iar aceştia au tras mai multe focuri de armă, a informat miercuri IPJ Dolj.



Potrivit sursei citate, oamenii legii s-au sesizat din oficiu că în noaptea de marţi spre miercuri are loc un conflict verbal între doi conducători auto care opriseră pe B-dul Dacia din Craiova. Poliţiştii au fost informaţi de unul dintre şoferi că celălalt i-ar fi adresat injurii şi s-ar afla sub influenţa alcoolului.



Întrucât respectivul şofer a demarat în viteză poliţiştii au pornit în urmărirea acestora cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.



"La un moment dat, cel în cauză a coborât din autoturism şi a încercat să fugă. Fiind în urmărirea acestuia, unul dintre poliţişti a efectuat somaţiile legale şi a tras patru focuri de armă în vertical în plan vertical, în încercarea de a-l determina pe acesta să se oprească. Întrucât şoferul nu s-a supus somaţiilor legale, asupra membrelor inferioare ale acestuia a fost executat un foc de armă care l-a rănit în piciorul stâng", precizează IPJ Dolj.



Şoferul rănit a fost transportat la spital unde în urma verificărilor s-a constatat că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.



În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. AGERPRES