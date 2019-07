Primăria Capitalei reamintește faptul că toate companiile care fac parte din holdingul municipal funcționează legal și au dovedit că pot presta servicii publice de calitate, la costuri decente, de cele mai multe ori mai rapid decât în cazul celor contractate de PMB de la companii private.

Primarul General, Gabriela Firea: “Companiile municipale și-au demonstrat corectitudinea, de fiecare dată, după nenumărate controale realizate de instituții ale statului cu atribuții de acest fel – de la Curtea de Conturi la ANAF sau Ministerul de Finanțe. Este normal ca aceste instituții să-și facă treaba și să verifice activitatea companiilor, dar este la fel de normal să spunem și că rezultatele au fost întotdeauna bune. Rapoartele acestor instituții au fost favorabile atât în ceea ce privește desfășurarea activității companiilor, cât și respectarea prevederilor legale incidente. Atâta timp cât vom primi atacuri gratuite pe acest subiect, nu voi înceta să reamintesc câteva lucruri esențiale care definesc activitatea holdingului municipal: companiile au fost înființate după un model care funcționează deja cu bune rezultate în multe capitale europene și în multe municipii și orașe din România, după aceeași legislație ca în toată țara. Bucureștiul a fost singurul oraș în care s-a pretins existența unui vot de 2/3. Vorbim de companii care prestează servicii publice de mare importanță pentru viața publică a orașului, dimensionate astfel incat să răspundă exact nevoilor reale din Capitală (cum este cazul în domeniul consolidărilor), care au angajat specialiști, așa încât nu ne mai confruntăm cu întârzieri față de termenele asumate, unele dintre acestea înregistrand tarife sau termene record în derularea proiectelor municipale. PNL București, ca și USR, vine din nou cu găselnița atacurilor, plângerilor și reclamațiilor, ca de fiecare dată când începem să mișcăm lucrurile în domenii cu probleme grave ale Capitalei, vechi, unele, de peste 30 de ani. Ei uită acum că au condus catastrofal atâta vreme Consiliul General sau instituții publice din București – cum este cazul RADET-ului, unde au deținut controlul timp de 10 ani, cu rezultatele pe care le știm cu toții. De altfel, Curtea de Conturi este o instituție publică independentă, care își desemnează conducerea și își prezintă Raportul anual în fața Parlamentului României, și nu credem că este o instituție care răspunde comenzilor politice, asa cum și-ar dori PNL și USR. În lipsa unor soluții concrete pentru cetățeni, ei asmut instituțiile statului în controale care se fac oricum legal, și în ritmicitatea regulamentului de funcționare, și nu pentru ca solicită aceștia imperativ!”.

Primarul General reiterează, totodată, că înființarea companiilor a avut la bază tocmai intenția de a sparge monopolul celor câteva firme care de ani de zile căpușau bugetul Capitalei și de a eficientiza și moderniza serviciile publice, existând cazuri în care anumite domenii au fost neglijate ani întregi, înainte de actualul mandat (consolidările, digitalizarea administrației publice etc).

Printre primele rezultate înregistrate au fost – de exemplu – reducerea drastică a costului cu licența de integrare a intersecțiilor în sistemul automat de management al traficului (de la 50.000 de euro – pe vremea UTI, la 2.000 de euro, după înființarea companiei municipale de profil), sau abordarea a peste 200 de imobile din cele 520 care necesită consolidare urgentă, după ce timp de 30 de ani nu s-au finalizat decât 20 de astfel de proiecte. Unul dintre cele mai recente recorduri este exemplul clădirii consolidate de Compania Municipala Consolidări în 9 luni, față de termenul contractual de 3 ani.

Ilustrăm cele afirmate cu lucrări realizate de Compania Străzi, Poduri şi Pasaje, care avansează rapid: consolidarea și reabilitarea Podului Străulești, lucrări începute în luna octombrie 2018, care se situau la 70% în luna iunie, iar în luna aprilie au început lucrările de reabilitare și consolidare a Podului Grant, după mai bine de 12 ani de la ultimele reparații.

În cazul documentațiilor tehnice pentru proiecte, noile companii lucrează cu termene de ordinul lunilor, față de situația existentă înainte de înființarea lor, când majoritatea proiectelor necesitau termene îndelungate, care ajungeau și la 2-3 ani, la prețuri fabuloase, iar în unele cazuri erau întocmite greșit, așa încât nu au putut fi puse în practică.

Astfel, Compania de Dezvoltare Durabilă, care are în derulare contracte în valoare de peste 25 de milioane de lei pentru realizarea de proiecte de dezvoltare și planificare urbană, proiectare de construcții civile și infrastructură (studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice, expertize etc) a realizat documentația tehnică pentru penetrație Prelungirea Ghencea în doar 3 luni. Alte proiecte importante gestionate sunt: Sala multifuncțională din complexul sportiv Lia Manoliu, proiectarea pentru rețeaua de piste pentru bicicliști (4 trasee, care însumează 48 km), documentația pentru 4 grădinițe, 5 after-school-uri și 4 săli de sport – toate cele 13 fiind realizate de la zero în termen de 6 luni, dirigenție de șantier pentru restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche și consultanță pentru supralărgire Șos. Fabrica de Glucoză și pentru Penetrație Ciurel. Un alt exemplu este cel al Trustului de Clădiri Metropolitane, care realizează, din data de 10 mai, proiectarea și execuția pentru Pasajul Ghica, termenele prevăzute fiind de 3 luni pentru proiectare și 12 pentru execuție.

Compania Municipală Iluminat Public a modernizat iluminatul public în 4 pasaje din Bucuresti, cu tehnologie LED de ultima generatie (Obor, Victoriei, Marasesti, Unirii) și a gestionat iluminatul festiv al orașului, iar planul pentru următoarea perioadă include proiecte de amploare: integrarea sistemului de iluminat in sistemul smart-city, o aplicație pentru semnalarea defecțiunilor. Compania își propune ca în următorii 5 ani să înlocuiască integral corpurile de iluminat din Capitală, adica un total de 19.350 de corpuri pe an, cifre considerabile, dacă luăm în calcul faptul că doar într-un singur an putem realiza mai mult decat în ultimii 22 de ani (când au fost înlocuite, în total 12,66% dintre corpurile de iluminat). Compania deține, la momentul de față, și resursa umană, și resursa tehnică pentru a realiza aceste proiecte pentru Municipiul București.

Primele aplicații mobile pentru un București “smart” au fost lansate în acest an, tot cu contribuția companiilor: infoSTB (transport public), Parking București, Social alert București, Trafic alert București. În prezent utilizăm noi tehnologii pentru a facilita accesul bucureștenilor și vizitatorilor Capitalei la o serie de servicii și informații publice, după ani de zile în care acest domeniu a fost neglijat. Alte aplicații sunt în lucru, urmând a fi lansate în perioada imediat următoare.

Compania Municipală Parking a extins cu peste 2.000 de locuri fondul de parcaje exploatate, gestionând în prezent 10.145 de locuri avizate, și are în curs de avizare încă 1.500 de locuri de parcare, ținta fiind de a ajunge la un număr total de 37.000 de locuri. Compania a început, totodată, procesul de modernizare a parcajelor prin marcare, trasare și numerotare locuri, instalare de semnalizare rutieră verticală și orizontală, montare panouri informative.