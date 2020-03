Gabriela Firea face apel la firmele private să doneze alimente și obiecte de strictă necesitate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță că mai sunt disponibile 180 de locuri de carantină în centrele speciale și mai există centre de rezervă cu o capacitate totală de peste 140 de locuri. Primarul general face apel către companiile private să doneze centrelor alimente centrelor.

"In prezent, in centrele de carantina din Capitala se afla 270 de persoane venite in special din Italia. Mai sunt disponibile 180 de locuri de carantina si mai avem centre rezerva cu o capacitate totala de peste 140 de locuri. Conationalii nostri nu vor ramane fara un acoperis deasupra capului sau fara medicamente, apa, hrana, obiecte de igiena si ingrijire personala. Fac un apel catre toate companiile private, asociatiile sau fundatiile, sa sprijine in continuare autoritatile locale si sa doneze centrelor de carantina alimente si obiecte de stricta necesitate. Numai solidari vom putea fi eficienti iar cei care au nevoie de noi vor primi mai rapid ajutor", scrie Gabriela Firea, pe Facebook.

Centrul de primire donații se află la Arena Națională – bd Basarabia 37-39. Edilul anunță că apa de la robinet din București este potabilă.

"STB igienizează și decontaminează toate cele 1.600 de vehicule care asigura transportul public. Operatorii de salubrizare din toate sectoarele Capitalei spala cu clor arterele din Bucuresti!. Primaria Capitalei, prin DGASMB, impreuna cu Directiile de asistenta sociala de sector anunta ca in cele 7 centre de carantina din Bucuresti, cu o capacitate totala de 450 de locuri, mai sunt in prezent 180 de locuri libere", amai scris Firea.

Mediafax