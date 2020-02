Gabriela Firea susține că locul de carantină pentru suspecții de coronavirus are toate avizele necesare

Edilul șef al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că locul de carantină unde se află persoanele suspecte de coronavirus are toate avizele necesare. Ea a precizat că aceștia se află separați de alți bolnavi și exclude riscul de infectare a celorlalți pacienți.



"Această clădire ne-a fost solicitată de către Ministerul de Interne şi Ministerul Sănătăţii. Nu ne-am găsit noi în vorbă. A fost pusă urgent la dispoziţie de către Primăria Capitalei, pentru că noi suntem responsabili şi aşa înţelegem să reacţionăm la orice solicitare a instituţiilor statului. Are avizul DSP, a fost vizitată personal de domnul doctor Raed Arafat, are toate avizele necesare. Toate spitalele din Capitală sunt în zone aglomerate, şi cele ale Primăriei, şi cele ale Ministerului Sănătăţii. Există vreun loc neaglomerat în Bucureşti ? Spuneţi-mi mie, că îmi fac casă acolo. Important este să respectăm igiena şi condiţiile care sunt stabilite la nivel internaţional cu privire la transportul posibililor pacienţi sau al persoanelor care stau în carantină", a spus Firea, în cadrul comandamentului de urgenţă convocat la Primăria Capitalei.



Precizările primarului general vin după ce deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a făcut un apel public către Ministerul Sănătăţii şi DSP să schimbe locația secretă unde sunt izolaţi suspecţii de coronavirus, fiind vorba de o clădire, afirmă acesta, în care sunt îngrijiţi pacienţi cu boli cronice, inclusiv persoane care fac dializă.



"S-a mai spus că pe aceeaşi uşă intră nişte bolnavi la dializă şi la RMN şi tot pe acolo sunt aduşi cetăţenii care trebuie să stea în carantină. Fals ! Sunt intrări total separate, izolate, circuite separate. Nu au nicio legătură. Nu se întâlnesc, nu se văd, nu se cunosc", a spus edilul.



Gabriela Firea i-a reproşat deputatului că a oferit indicii despre locație.

"Poate este impropriu spus: 'locaţie secretă'. Dar nu era normal să spunem public unde se află exact. Şi foarte rău că un deputat din Parlamentul României deja vehiculează astfel de lucruri, pentru că vă daţi seama ce se întâmplă. Noi trebuie să garantăm şi securitatea acelor persoane. Cele şase persoane trebuie să stea în linişte în carantină. Nu cu mitinguri de protest, nu cu unii care vin cu furcile să îi scoată de acolo, să îi alunge din ţară. Poate i se întâmplă oricui şi are nevoie de această clădire. Nu era normal să anunţăm public, la fel cum nu anunţ care este şcoala la care merge un elev care a fost într-o zonă de risc şi nu a înţeles să stea în carantină. Pentru că rezolvăm aceste lucruri instituţional şi fără să creăm tensiune, panică şi mai multă emoţie decât oricum este".